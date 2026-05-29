Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν στην Βρετανία

Ένας Έλληνας υπήκοος στην Βρετανία κατηγορείται για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, που πιστεύεται ότι είναι του Ιράν, σχετικά με τη στοχοποίηση δημοσιογράφου που εργαζόταν για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International με έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική αστυνομία.

Σύμφωνα με το Reuters, η αντιτρομοκρατική αστυνομία δήλωσε ότι ο Ιωάννης Αϊδινίδης, 46 ετών, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, συνελήφθη το Σάββατο 16 Μαΐου και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας.

Ο Αϊδινίδης αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ αργότερα την Παρασκευή. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί πιστεύεται ότι σχετίζονται με το Ιράν και με τη στοχοποίηση ενός δημοσιογράφου του Iran International, ο οποίος εδρεύει στη Βρετανία και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια ευρύτερη απειλή για το κοινό. «Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε εκείνους που εργάζονται σε περσικά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνόμευσης στο Λονδίνο.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέεται με αυτήν την έρευνα.»