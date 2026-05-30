Νίκος Πολυδερόπουλος: Η δυσλεξία και η ζωή με τη σύντροφό του μετά τον ερχομό του παιδιού – «Είναι λίγο ζόρικα τώρα»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη προχώρησε ο Νίκος Πολυδερόπουλος, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην επαγγελματική του διαδρομή, στη νέα του καθημερινότητα μετά τη γέννηση του γιου του, αλλά και στην προσωπική του ζωή στο πλευρό της Βαλασίας Συμιακού.

Ο αγαπημένος ηθοποιός περιέγραψε με ειλικρίνεια τις προκλήσεις και τις όμορφες στιγμές που φέρνει ο ρόλος του γονέα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά για τη φροντίδα του μωρού:

«Είναι λίγο ζόρικα τώρα με το παιδί, αλλά είναι μια χαρά! Πας όπου σε πάει. Κάνω τα πάντα σχετικά με το παιδί. Βοηθάω παντού, τι να κάνω».

Η φιλοσοφία της σχέσης τους και η αμοιβαία εξέλιξη

Μιλώντας για τη σύντροφό του, εξήγησε τη βάση πάνω στην οποία έχουν χτίσει την κοινή τους ζωή, τονίζοντας την ελευθερία και την υποστήριξη που προσφέρει ο ένας στον άλλον:

«Θέλουμε ανθρώπους γύρω μας που θα μας πηγαίνουν βήματα παραπάνω. Το ίδιο κάνω κι εγώ, το ίδιο κάνει και αυτή. Δεν βάζει κάποιος φρένο στον άλλον, δεν έχουμε τέτοια θέματα».

Η γνωριμία στη Ρόδο και η πολύτιμη βοήθεια στη δυσλεξία

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Νίκος Πολυδερόπουλος αναφέρθηκε στο θέμα της δυσλεξίας, αποκαλύπτοντας πως η ιδιότητα της συντρόφου του ως λογοθεραπεύτρια αποδεικνύεται καταλυτική για τον ίδιο, ενώ θυμήθηκε και την τυχαία συνάντησή τους που στάθηκε η αφορμή για να ερωτευτούν.

«Με βοηθάει πάρα πολύ ακόμα. Εγώ χάνομαι πολλές φορές με τις δουλειές και θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Είμαι πολυδιάστατος. Γνωριστήκαμε τυχαία στη Ρόδο».

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι συμπληρώνει ήδη έξι χρόνια κοινής πορείας, έχοντας επιλέξει συνειδητά από την πρώτη στιγμή να προστατεύει τη σχέση του από τα φώτα της δημοσιότητας και να διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους.