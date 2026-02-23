“Έκθεμα” στο Λούβρο έγινε η φωτογραφία από την σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου – Η ενέργεια των ακτιβιστών που προκάλεσε σχόλια (βίντεο)

Στο Λούβρο τοποθετήθηκε η περιβόητη, πλέον, φωτογραφία που δείχνει τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου ταραγμένο κατά την αποχώρησή του από αστυνομικό τμήμα μετά την σύλληψή του.

Ακτιβιστές κρέμασαν την φωτογραφία σε χώρο του μουσείου του Λούβρου, σε μικρή απόσταση από τη διάσημη Μόνα Λίζα. Η συμβολική αυτή κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρέμβαση των ακτιβιστών συνοδεύτηκε από σχόλια περί «πτώσης από τη χάρη», ενώ δεν έλειψαν ειρωνικές αναρτήσεις που έκαναν λόγο για ένα ακόμη «αριστούργημα» στο παρισινό μουσείο.

Activists at the Louvre hung a framed Reuters photograph of Andrew Mountbatten-Windsor slumped in the back of a car leaving a police station on the day of his arrest pic.twitter.com/OmNAOsFwmS— Reuters (@Reuters) February 22, 2026

Η εικόνα δείχνει τον Άντριου, ο οποίος ερευνάται στο πλαίσιο υποθέσεων που συνδέονται με τα αρχεία Έπσταϊν, να μεταφέρεται υπό διακριτική αστυνομική συνοδεία, με πολιτικά, στο πίσω κάθισμα οχήματος, αποχωρώντας από αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ, όπου είχε δώσει κατάθεση ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Ελισάβετ Β΄, Αλίσα Άντερσον, περιέγραψε τον Άντριου ως «ζαλισμένο, σοκαρισμένο και σκυφτό», τονίζοντας ότι η φωτογραφία αποτυπώνει μια «εξαιρετική κατάπτωση».

Η σύλληψή του φέρεται να πραγματοποιήθηκε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, στο κτήμα Σάντρινγχαμ, στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας. Αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά και αστυνομικοί με πολιτικά φέρονται να έφτασαν στην κατοικία όπου διαμένει μετά την αποχώρησή του από το Ουίνδσορ.

Ύστερα από περίπου 12 ώρες κράτησης, ο έκπτωτος πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο η έρευνα εις βάρος του συνεχίζεται.

Η βασιλική οικογένεια στη Βρετανία περνά μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της με πιθανές πολιτικές και θεσμικές επιπτώσεις να αγγίζουν και τον αδελφό του, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, καθώς και τον διάδοχο του θρόνου, τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian, ορισμένοι βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής έρευνας σχετικά με τον ρόλο του Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς φέρεται, ενώ παρείχε πληροφορίες για τον Επστάιν να ασκούσε ταυτόχρονα πιέσεις για την ενίσχυση του κυβερνητικού του ρόλου.