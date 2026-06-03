Αποκάλυψη για τον Τζέφρι Επστάιν: Είχε προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση σπέρματος χρόνια πριν τον θάνατο του

Μπορεί ο Τζέφρι Επστάιν να πέθανε το 2019, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχει μέχρι και σήμερα το γενετικό του υλικό.

Νέα έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τα αρχεία του Επστάιν αποκάλυψαν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σε τράπεζα κρυοσυντήρησης σπέρμα, ενώ φαίνεται να είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του.

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Όπως γράφουν οι New York Times σε ρεπορτάζ τους, η κατάθεση είχε πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή πριν τον Οκτώβριο του 2012, ενώ ο Τζέφρι Επστάιν το 2016 υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν emails από το 2012 τα οποία τον ενημέρωναν για την επικείμενη ανανέωση πληρωμής, για τη φύλαξη του γενετικού του υλικού στην California Cryobank, όπως και το συμβόλαιο το 2016 με την υπογραφή του.

Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, με ημερομηνία 09 Μαΐου 2016, το γενετικό υλικό παρέμενε αποκλειστικά ιδιοκτησία του Επστάιν και δεν θα αποτελούσε δωρεά σπέρματος. Επίσης όριζε ότι σε περίπτωση θανάτου του, ο έλεγχος θα περνούσε στην περιουσία του ή σε άλλο νόμιμο εκπρόσωπο του. Η ύπαρξη αυτής της πρόβλεψης δεν ήταν γνωστή δημόσια μέχρι τη δημοσιοποίηση των αρχείων νωρίτερα φέτος.

Σημειώνεται ότι παραμένει άγνωστο αν εξακολουθούν να φυλάσσονται τα δείγμα και εάν συμβαίνει αυτό, σε ποια εγκατάσταση βρίσκονται σήμερα.

Η CooperCompanies, η οποία απέκτησε την California Cryobank το 2021, δήλωσε ότι η τράπεζα «δεν διατηρεί σήμερα δείγματα που να συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν», χωρίς όμως να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις.

Εκπρόσωπος της περιουσίας του δεν ανταποκρίθηκε σε επανειλημμένα αιτήματα σχολιασμού.