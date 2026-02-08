Βρετανία: Παραιτήθηκε επικεφαλής του επιτελείου του Κιρ Στάρμερ μετά τις αποκαλύψεις για τον Πίτερ Μάντελσον

O επικεφαλής του επιτελείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι παραιτήθηκε, σύμφωνα με το Sky News, αλλά και δημοσιογράφους της ημερήσιας εφημερίδας The Guardian.

Ο Μόργκαν ΜακΣούινι παραιτήθηκε από τη θέση του αρχηγού του προσωπικού του Κιρ Στάρμερ εν μέσω της θύελλας που έχει προκαλέσει το σκάνδαλο Πίτερ Μάντελσον.

Ο Μάντελσον απολύθηκε από τη θέση αυτή τον Σεπτέμβριο, αλλά έχει δεχθεί πιέσεις μετά από νέα αρχεία του Έπστιν, τα οποία φέρεται να υποδηλώνουν ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα παραβάτη.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΜακΣούινι δήλωσε: «Η απόφαση διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ήταν λανθασμένη. Έχει βλάψει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτική».

«Όταν μου ζητήθηκε, συμβούλευσα τον πρωθυπουργό να κάνει αυτόν τον διορισμό και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτήν τη συμβουλή. Στη δημόσια ζωή, η ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεται όταν έχει τη μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο όταν είναι πιο βολικό. Υπό τις περιστάσεις, η μόνη έντιμη πορεία είναι να αποχωρήσει κανείς.»

Ο κ. ΜακΣούινι είπε ότι «δεν ήταν εύκολη απόφαση».

Πρόσθεσε: «Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για μένα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τα κίνητρά μου ήταν πάντα απλά: Εργάζομαι καθημερινά για να εκλέξω και να υποστηρίξω μια κυβέρνηση που βάζει πάνω απ’ όλα τις ζωές των απλών ανθρώπων και μας οδηγεί σε ένα καλύτερο μέλλον για τη σπουδαία χώρα μας. Μόνο μια κυβέρνηση των Εργατικών θα το κάνει αυτό».