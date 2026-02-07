Στο προσκήνιο θεωρίες για τον Επστάιν και την σχέση του με την Μοσάντ και το FBI – Η απάντηση Νετανιάχου

Οι θεωρίες για το εύρος των δραστηριοτήτων του Τζέφρι Έπσταιν δεν έχουν καταλαγιάσει από τον θάνατό του το 2019. Αντιθέτως, το τελευταίο διάστημα επανέρχονται στο δημόσιο διάλογο θεωρίες που του αποδίδουν ρόλο πολύ ευρύτερο από εκείνον του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με αυτές τις εκδοχές, ο Έπσταιν φέρεται να συγκέντρωνε συμβιβαστικό υλικό για ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής και οικονομικής ελίτ, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για εκβιασμό ή άσκηση πίεσης. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτή η δραστηριότητα εξυπηρετούσε αποκλειστικά προσωπικά του συμφέροντα ή αν εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας με κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποψίες για διεθνές δίκτυο κατασκοπείας

Ορισμένες θεωρίες συνδέουν τον Έπσταιν τόσο με την ισραηλινή Mossad όσο και με τη ρωσική KGB, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος σε μια παραδοσιακή πρακτική κατασκοπείας όπου προσωπικές ή σεξουαλικές σχέσεις αξιοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών ή τη δημιουργία σχέσεων εξάρτησης.

Οι υποστηρικτές αυτών των σεναρίων επικαλούνται πληθώρα εγγράφων, μαρτυριών και έμμεσων αναφορών, στις οποίες εμφανίζονται πρόσωπα και κύκλοι εξουσίας με διεθνή εμβέλεια, συμπεριλαμβανομένων ρωσικών δικτύων επιρροής. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει επίσημα κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών με τις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταιν.

Κατά καιρούς, πρώην στελέχη ασφαλείας και αναλυτές έχουν ισχυριστεί ότι ο ρόλος του ήταν να διευκολύνει συναντήσεις μεταξύ ισχυρών ανδρών και νεαρών γυναικών, δημιουργώντας ένα πλέγμα προσωπικών και πολιτικών εκβιασμών. Παρά τη σοβαρότητά τους, οι ισχυρισμοί αυτοί παραμένουν στο επίπεδο μαρτυριών και εκτιμήσεων, χωρίς νομική επιβεβαίωση.

Ο θάνατός του στη φυλακή —που αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία, αλλά συνέβη υπό συνθήκες που χαρακτηρίστηκαν ανεπαρκείς — ενίσχυσε περαιτέρω τη δυσπιστία και τροφοδότησε τις θεωρίες συνωμοσίας. Κάθε νέα αποκάλυψη ή διαρροή επαναφέρει το ερώτημα για το εύρος των πληροφοριών που είχε στην κατοχή του για σημαίνοντα πρόσωπα.

Παρά τη συνεχιζόμενη εκροή αρχείων και εγγράφων για τα πάρε-δώσε του Έπσταιν, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία από τις κατηγορίες περί κατασκοπείας ή συνεργασίας με μυστικές υπηρεσίες.

Η απάντηση Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου απέρριψε δημοσίως κάθε υπαινιγμό ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή έγραψε: «Η ασυνήθιστα στενή σχέση του Τζέφρι Επστάιν με τον Εχούντ Μπάρακ δεν υποδηλώνει ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ. Αποδεικνύει το αντίθετο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Jeffrey Epstein's unusual close relationship with Ehud Barak doesn't suggest Epstein worked for Israel. It proves the opposite.



Stuck on his election loss from over two decades ago, Barak has for years obsessively attempted to undermine Israeli democracy by working with the…— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 6, 2026

Πρόσθεσε ότι ο Μπάρακ «εδώ και χρόνια προσπαθεί εμμονικά να υπονομεύσει την ισραηλινή δημοκρατία», κατηγορώντας τον ότι δρα «δημόσια και παρασκηνιακά για να υπονομεύσει την κυβέρνηση του Ισραήλ».