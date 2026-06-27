Ασφυκτιά η Ευρώπη από το καύσωνα: Νέα ρεκόρ ζέστης και εκατοντάδες νεκροί το τελευταίο 10ημερο (Βίντεο)

Ο καύσωνας «βράζει» πολλές χώρες της Ευρώπης τις τελευταίες ημέρες αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες νεκρούς.

Από τη Σκανδιναβία μέχρι τις Άλπεις, οι Ευρωπαίοι υπέστησαν αποπνικτικές συνθήκες το Σάββατο, καθώς ένα κύμα καύσωνα που συνδέεται με δεκάδες θανάτους εξαπλώθηκε ανατολικά, σπάζοντας ρεκόρ με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου (104 βαθμούς Φαρενάιτ).

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Ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών σημειώθηκαν το Σάββατο στη Γερμανία, τη Δανία και την Τσεχική Δημοκρατία, και νέο ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο στην Ελβετία. Παρόμοια ρεκόρ έχουν καταρριφθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία και τη Βρετανία.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι το ασφυκτικό κύμα καύσωνα θα ήταν σχεδόν αδύνατο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία έχει καταστήσει τις νυχτερινές θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας 100 φορές πιο πιθανές από ό,τι θα ήταν ακόμη και πριν από δύο δεκαετίες. How #Paris is coping with the #heatwave pic.twitter.com/H5KmXJpBuk June 26, 2026

Γαλλία: 74 θάνατοι από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα

Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ σε συνέντευξή του. 🚨🇫🇷 LES GENS DU SUD VONT AVOIR DU MAL À Y CROIRE : la Seine est littéralement prise d’assaut par des milliers de baigneurs en plein Paris. Enfants, adolescents, familles, touristes… l’eau est noire de monde, au point de donner l’impression d’être sur une immense plage en plein… pic.twitter.com/gf2UeOtTHt— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 20, 2026

Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν “σε μεγάλο βαθμό σε μη εξουσιοδοτημένες, μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες: ποτάμια και μικρές λίμνες, μεταξύ άλλων”, εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνοντας ότι υπήρξαν επίσης “πνιγμοί σε ιδιωτικές πισίνες”.

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“Υπάρχει ένα φαινόμενο υδροπληξίας, μερικές φορές από υπερδραστηριότητα… Διαπιστώνουμε πολλούς θανάτους από καρδιακή προσβολή”, πρόσθεσε στη συνέντευξη στην εφημερίδα Le Parisien που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική της έκδοση.

Γερμανία: Ένα 6χρονο αγόρι νεκρό σε λίμνη της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί και ακόμη τέσσερις νέους ανθρώπους η αναζήτηση δροσιάς των τελευταίων ημερών, ενώ οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να καταρρίπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Το χθεσινό ιστορικό υψηλό των 41,3 βαθμών Κελσίου στο Ζααρμπρίκεν «έσπασε» σήμερα με 41,5 βαθμούς στο Μέρκεν-Ντρέβιτς της Σαξονίας ‘Ανχαλτ. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους λουόμενους για ιδιαίτερη προσοχή στην κολύμβηση, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά θανατηφόρων ατυχημάτων στην κολύμβηση συνεχώς αυξάνονται.

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ATTENTION! #Heatwave 🥵 🇩🇪 Germany has recorded a record-high temperature of 41.5°C, according to the National Meteorological Service.



At the Brandenburg Gate in Berlin, police have deployed water trucks to cool people down as temperatures reached 39.2°C. #globalwarming… pic.twitter.com/YDuFYZAjlI — sustainme.in®️ (@sustainme_in) June 27, 2026

Ένα αγόρι έξι ετών που αγνοείτο τις τελευταίες ώρες στην λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρό, μετέδωσε η BILD, επισημαίνοντας ότι το παιδί δεν γνώριζε κολύμπι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περασμένη εβδομάδα στην ίδια περιοχή ένας 16χρονος πνίγηκε, όπως και δύο αδέρφια, ένας 14χρονος ένας 19χρονος. Στο κανάλι Ρήνου- Χέρνε, ένας 20χρονος πήδηξε στο νερό για να δροσιστεί μετά την προπόνηση στο τρέξιμο και, έπειτα από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση αναζήτησης, ανασύρθηκε νεκρός. Τουλάχιστον πέντε ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ανάλογα θανατηφόρα ατυχήματα κολύμβησης στις περιοχές Έσσεν, Χέξτερ, Πάντερμπορν, Ζάσενμπεργκ και Κλέβε και στη λίμνη Τσούλπιχ.

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Thermal camera footage has revealed extreme temperatures as high as 62C on pavements and train station platforms in London amid a record-breaking heatwave #londonnews #heatwave #westend #news pic.twitter.com/gFHwv1E9kP— Standard News (@standardnews) June 26, 2026

Όπως αναφέρει η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών (DLRG), 393 άνθρωποι πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν στη Γερμανία το 2025 – 18 λιγότεροι από ό,τι το προηγούμενο έτος. Οι 282 από αυτούς τους πνιγμούς σημειώθηκαν σε ποτάμια ή λίμνες.

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Πέρυσι τον Ιούνιο σημειώθηκε μάλιστα ο μεγαλύτερος αριθμός πνιγμών, με τους νεκρούς να φθάνουν τους 69. Το 82% όσων πνίγηκαν το 2025 ήταν άνδρες, σημειώνει η Ένωση. Ο ερευνητής του Κέντρου Harding για την Παιδεία σε Θέματα Κινδύνου Φέλιξ Ρέμπιτσεκ εξηγεί στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv ότι ο υψηλός αριθμός ανδρών θυμάτων δεν είναι τυχαίος: «Οι άνδρες έχουν υψηλότερη ανοχή στον κίνδυνο, ενώ παίζει ρόλο και η συμπεριφορά τους πριν μπουν στο νερό», δηλώνει, αναφερόμενος στο γεγονός ότι συμβαίνει συχνότερα ένας άνδρας να κολυμπήσει ενώ έχει καταναλώσει αλκοόλ. Η DLRG ενημερώνει εδώ και μέρες τους πολίτες να μην υποτιμούν τον κίνδυνο στις λίμνες και στα ποτάμια, να μην μπαίνουν μόνοι στο νερό και να ψύχουν το σώμα τους σταδιακά πριν κολυμπήσουν. «Τα ποτάμια και οι λίμνες συχνά φαίνονται ακίνδυνα, αλλά μπορούν να γίνουν απειλητικά για τη ζωή μέσα σε δευτερόλεπτα», υπογραμμίζουν.

Τα προβλήματα όμως από τον καύσωνα επεκτείνονται και στις συγκοινωνίες. Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) συμβουλεύουν τους πελάτες τους να αποφεύγουν σήμερα και αύριο τα τρένα μεγάλων αποστάσεων και τα περιφερειακά. «Παρακαλούμε αποφύγετε όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια με τρένα μεγάλων αποστάσεων και περιφερειακά», δήλωσε νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος της εταιρίας, εξηγώντας ότι οι υποδομές μεταφορών σε όλη τη χώρα επηρεάζονται σοβαρά από την πρωτοφανή ζέστη των ημερών. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υποφέρουν επίσης από τις ακραίες θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο. Η DB έχει ήδη ανακοινώσει από προχθές ότι τα εισιτήρια για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου θα μπορούν να ακυρωθούν δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκαν πριν από τις 23 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα σε όλη τη Γερμανία διαπιστώνονται προβλήματα στις οδικές μετακινήσεις, καθώς σε πολλά σημεία το οδόστρωμα έχει υποστεί ρωγμές, συχνά μάλιστα σε βαθμό απαγορευτικό για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ειδικά συνεργεία των κρατιδιακών υπηρεσιών ψεκάζουν το οδόστρωμα με νερό, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της ασφάλτου. Στο Βερολίνο η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο οχήματα εκτόξευσης νερού θα επιχειρήσουν στο κέντρο της πόλης, με στόχο να δροσίζουν πολυσύχναστα σημεία. Με ανάλογα μέσα πολλά αεροδρόμια προσπαθούν να αποτρέψουν ρωγμές στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης.

Ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε σήμερα και στην Αυστρία, όπου το θερμόμετρο έδειξε 38,7 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή Μπαντ Ντόιτς-‘Αλτενμπουρκ, στα σύνορα με την Σλοβακία. Στο ίδιο κλίμα και η Ελβετία, με νέο ρεκόρ στους 39 βαθμούς στην Βασιλεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο ρεκόρ στην περιοχή ήταν 36,9 βαθμοί το 1947.

Τσεχία: Απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στους 40,6°C βορείως της Πράγας

Η Δημοκρατία της Τσεχίας κατέγραψε σήμερα απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στους 40,6°C, στο Ντόξανι, βορείως της Πράγας, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ των 40,4°C είχε καταγραφεί το 2012 στο Ντομπριτσόβιτσε, νοτιοδυτικά της Πράγας, υπενθύμισε η μετεωρολογική υπηρεσία CHMI.

Η Ελβετία κατέρριψε για τρίτη συνεχή μέρα το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39°C στη Βασιλεία, στον βορρά της χώρας.

Θερμοκρασία 39°C καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό Βασιλείας /Μπίνινγκεν στις 13.30 τοπική ώρα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας MétéoSuisse, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο στη χώρα, που ήταν 38,8 °C και καταγράφηκε χθες στον ίδιο σταθμό.