Το μήνυμα του βασιλιά Καρόλου για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία: «Βρετανία και ΗΠΑ υπερασπιζόμαστε κοινές αξίες»

Ο βασιλιάς Κάρολος έστειλε μήνυμα για την επέτειο των 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, υπογραμμίζοντας ότι Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να μοιράζονται κοινές αξίες, παρά τις ιστορικές διαφορές που σημάδεψαν το παρελθόν τους.

Στο μήνυμά του, ο Βρετανός μονάρχης ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν οικοδομήσει μια στενή σχέση βασισμένη στη δημοκρατία, την ελευθερία και το κράτος δικαίου, επισημαίνοντας ότι οι δεσμοί τους παραμένουν ισχυροί και διαρκώς εξελίσσονται.

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Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία Λονδίνου και Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να ενισχύεται τα επόμενα χρόνια, με γνώμονα τις κοινές αρχές και τα κοινά συμφέροντα που ενώνουν τους δύο συμμάχους.