Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Ο αμερικανικός στρατός ανταποκρίθηκε σε ύποπτη δραστηριότητα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη βάση RAF Lakenheath

Δεν επηρεάστηκαν μέλη του προσωπικού

Βρετανία: Ο αμερικανικός στρατός ανταποκρίθηκε σε ύποπτη δραστηριότητα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη βάση RAF Lakenheath
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:32

Το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στη βάση RAF Lakenheath στη Βρετανία ανταποκρίθηκε σε “ύποπτη μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένου αεροσκάφους” σήμερα το βράδυ, μετέδωσε το δίκτυο Sky News, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

Δεν επηρεάστηκαν μέλη του προσωπικού, αεροσκάφη ή υποδομές, μετέδωσε το Sky News, επικαλούμενο δήλωση του εκπροσώπου της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, στη βάση αυτή της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας στο Λέικενχιθ, στην κομητεία Σάφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Οδυσσέας Δήμας: Το «τεφτέρι» με 3 αθλητές, ουσίες και ποσά – Η οξανδρολόνη στον ανήλικο γιο του
ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Το «τεφτέρι» με 3 αθλητές, ουσίες και ποσά – Η οξανδρολόνη στον ανήλικο γιο του

Στις ιδιόχειρες σημειώσεις φέρονται να αναγράφονται τα ονόματα τριών αθλητών, συγκεκριμένες ουσίες και ποσά έως 800 ευρώ. Ο 58χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη, ενώ η υπεράσπιση δίνει διαφορετική εκδοχή για τα επίμαχα ευρήματα

Sniper: Συνδικαλιστής αστυνομικός επέστρεψε στο κομματικό μαντρί – Έστελνε μηνύματα στις 3 τα ξημερώματα!
ΑΠΟΨΕΙΣ

Sniper: Συνδικαλιστής αστυνομικός επέστρεψε στο κομματικό μαντρί – Έστελνε μηνύματα στις 3 τα ξημερώματα!

Η αγωνία γνωστού συνδικαλιστή της ΕΛΑΣ να ανακοινώσει την κομματική αποκατάστασή του ήταν τέτοια, ώστε έστελνε σε φίλους και γνωστούς ακόμη και την επίσημη απόφαση του κόμματος μέσα στη νύχτα.