Λονδίνο: Αεροπλάνο στο Χίθροου χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση (βίντεο)

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες της British Airways στο αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο, όταν κατά τη διάρκεια προσγείωσης, η ουρά του αεροπλάνου χτύπησε στο διάδρομο.

Το περιστατικό με το αεροπλάνο της British Airways σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το Airbus να ακουμπά με το πίσω μέρος της ατράκτου στον διάδρομο προσγείωσης. Πρόκειται για την πτήση BA431, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Άμστερνταμ προς το Λονδίνο, σύμφωνα με την Telegraph.

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Οι πιλότοι αποφάσισαν να διακόψουν την προσπάθεια προσγείωσης και να επαναφέρουν το αεροσκάφος στον αέρα. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Η British Airways ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, ενώ ενημερώθηκε και η βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).