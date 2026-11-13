Συνεχίζεται το μπλακ άουτ στη Microsoft – Σοβαρά προβλήματα στο βρετανικό ΕΣΥ

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στη Microsoft και επηρεάζουν δεκάδες χώρες παγκοσμίως εδώ και σχεδόν 20 ώρες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας, η δυναμικότητα των υπηρεσιών δεν έχει επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ η κατάσταση των συστημάτων εξακολουθεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις. Η επαναφορά της κίνησης των χρηστών πραγματοποιείται σταδιακά, προκειμένου να αποφευχθεί νέα υπερφόρτωση των διακομιστών.

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Recovery actions are ongoing across affected Microsoft 365 infrastructure and progressing in phases. We’re seeing incremental improvement in several workloads, but service health remains variable and capacity has not yet fully returned to baseline. To protect delayed mail, we’ve extended the email timeout window to 48 hours while queue and backlog processing continues. A more comprehensive update can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/bVoAAh3D2G if the admin center is not available to you.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι προβλήματα υπήρξαν και στην Ελλάδα, ωστόσο χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των βασικών πληροφοριακών συστημάτων του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου. Σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη του παγκόσμιου blackout της Microsoft, οι προσπάθειες αποκατάστασης του κολοσσού της τεχνολογίας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με τις επιπτώσεις να παραμένουν αισθητές σε κρίσιμες υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη Βρετανία, νοσοκομεία, ιατρεία, φαρμακεία, αστυνομικά τμήματα, σχολεία και πανεπιστήμια έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, καθώς εργαζόμενοι αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικά ηλεκτρονικά συστήματα και επαγγελματικά email.

Βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι το βρετανικό ΕΣΥ αντιμετωπίζει επίσης «σοβαρά» και εκτεταμένα προβλήματα, ενώ οι πολίτες προειδοποιούνται για πιθανές καθυστερήσεις στην εκτέλεση συνταγών φαρμάκων.

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι μόνο η έκταση της βλάβης, αλλά κυρίως η διάρκειά της για έναν τεχνολογικό κολοσσό, όπως είναι Microsoft, του οποίου οι υπηρεσίες αποτελούν βασική υποδομή της παγκόσμιας οικονομίας. Και παρά τις διαδοχικές παρεμβάσεις των τεχνικών της ομάδων, η Microsoft δεν έχει ακόμη καταφέρει να επαναφέρει πλήρως τα συστήματά της. Outlook, Microsoft Teams, SharePoint Online και OneDrive, Microsoft 365 Copilot και Microsoft Defender XDR και πολλές άλλες υπηρεσίες της έχουν στην κυριολεξία «νεκρώσει».

Αρχικά η εταιρεία ανακοίνωσε ότι καταγράφει θετικά αποτελέσματα, στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι οι διορθωτικές κινήσεις δεν αποδίδουν όπως αναμενόταν και αργότερα έκανε λόγο για περιορισμένη πρόοδο. Στην τελευταία της ενημέρωση αναφέρει ότι διαπιστώνει βελτίωση στη σταθερότητα και τη διαθέσιμη χωρητικότητα των συστημάτων, επεκτείνοντας τις παρεμβάσεις σε περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση παραμένει σε εκκρεμότητα.

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Για τη Microsoft, η πρόκληση δεν περιορίζεται στην επαναφορά του Outlook, του Teams και του Copilot. Η πολύωρη αδυναμία αποκατάστασης θέτει ερωτήματα για την ανθεκτικότητα των υποδομών της και για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εφεδρείας ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους επιχειρηματικού λογισμικού στον κόσμο.