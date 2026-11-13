Microsoft: Σημάδια σταθεροποίησης, συνεχίζονται τα προβλήματα στις υπηρεσίες – Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας

Νέα ανακοίνωση για το παγκόσμιο μπλακ άουτ εξέδωσε η Microsoft, κάνοντας λόγο για «σημάδια σταθεροποίησης», με τα προβλήματα στις υπηρεσίες της να συνεχίζονται για πάνω από 20 ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η βλάβη έχει επηρεάσει υπηρεσίες όπως το Outlook, το Teams, το Copilot και άλλες εφαρμογές του Microsoft 365.

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«Βλέπουμε τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο η χωρητικότητα των υπηρεσιών δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα και η λειτουργία τους παραμένει ασταθής, καθώς επαναφέρουμε προσεκτικά την κίνηση», ανέφερε η εταιρεία.

Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft ανέδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι καθημερινές δραστηριότητες όταν εξαρτώνται από κοινές ψηφιακές υποδομές, καθώς από τη βλάβη έχουν επηρεαστεί επιχειρήσεις, σχολεία, επαγγελματίες και κρατικές υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι πρόκειται για «χακάρισμα», ενώ η Microsoft δηλώνει ότι δεν έχει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας.

Προβλήματα και στην Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έχουν επίσης καταγραφεί προβλήματα πρόσβασης σε υπηρεσίες της Microsoft, κυρίως στο Outlook και σε εφαρμογές του Microsoft 365.

Ωστόσο, το ελληνικό Δημόσιο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος μίλησε το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε μάλιστα η ιστοσελίδα The Conversation, oι συνέπειες ξεπέρασαν κατά πολύ την αδυναμία αποστολής email ή πραγματοποίησης επαγγελματικών συναντήσεων.

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Εργαζόμενοι που υποστηρίζουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να έχασαν την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με στοιχεία των εξυπηρετούμενων, σχολεία δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν διαδικτυακά μαθήματα και ψυχολόγοι να προσφέρουν συνεδρίες εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, επιχειρήσεις αδυνατούσαν να διεκπεραιώσουν παραγγελίες, ενώ υποψήφιοι εργαζόμενοι έχασαν προγραμματισμένες συνεντεύξεις. Ορισμένα κέντρα κρατικών υπηρεσιών αναγκάστηκαν επίσης να κλείσουν.

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Έξι επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη αξιόπιστη αποτίμηση της συνολικής οικονομικής ζημιάς ή της επιβάρυνσης που έχει υποστεί ειδικά ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος από την εκτεταμένη αυτή βλάβη.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να είναι μέχρι στιγμής δυνατή η αξιόπιστη αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων στην ελληνική αγορά.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, οι έξι βασικές επιπτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της αγοράς, ανάλογα με τον βαθμό εξάρτησης κάθε επιχείρησης από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, είναι:

Καθυστερήσεις σε παραγγελίες και πωλήσεις: Καθυστερούν προσφορές, επιβεβαιώσεις παραγγελιών και απαντήσεις σε πελάτες, με ενδεχόμενο απώλειας πωλήσεων.

Καθυστερούν προσφορές, επιβεβαιώσεις παραγγελιών και απαντήσεις σε πελάτες, με ενδεχόμενο απώλειας πωλήσεων. Επιπτώσεις στις εισπράξεις και τη ρευστότητα: Καθυστερούν η αποστολή τιμολογίων, οι εγκρίσεις και οι επιβεβαιώσεις πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Καθυστερούν η αποστολή τιμολογίων, οι εγκρίσεις και οι επιβεβαιώσεις πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα: Δυσχεραίνεται ο συντονισμός προμηθευτών, αποθηκών και μεταφορέων, όταν οι οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα διακινούνται μέσω των επηρεαζόμενων υπηρεσιών.

Δυσχεραίνεται ο συντονισμός προμηθευτών, αποθηκών και μεταφορέων, όταν οι οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα διακινούνται μέσω των επηρεαζόμενων υπηρεσιών. Απώλεια παραγωγικότητας: Χάνονται εργατοώρες και συσσωρεύεται εργασία που θα πρέπει να διεκπεραιωθεί μετά την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Χάνονται εργατοώρες και συσσωρεύεται εργασία που θα πρέπει να διεκπεραιωθεί μετά την αποκατάσταση των υπηρεσιών. Καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση πελατών: Αυξάνονται οι χρόνοι απόκρισης, τα παράπονα και η πίεση στα τηλεφωνικά κέντρα.

Αυξάνονται οι χρόνοι απόκρισης, τα παράπονα και η πίεση στα τηλεφωνικά κέντρα. Πρόσθετο λειτουργικό κόστος: Προκύπτουν ανάγκες για επιπλέον τεχνική υποστήριξη, χειροκίνητες διαδικασίες και πιθανές υπερωρίες.

Το ΕΒΕΠ διευκρινίζει ότι οι παραπάνω επιπτώσεις αφορούν τους πιθανούς μηχανισμούς επίδρασης της διακοπής και δεν αποτελούν απολογισμό καταγεγραμμένων ζημιών στην Ελλάδα. Επίσης, η δυσλειτουργία του Microsoft 365 δεν αποδεικνύει διαρροή δεδομένων ούτε συνεπάγεται γενικευμένη διακοπή λειτουργίας των POS, των τραπεζών ή των ηλεκτρονικών καταστημάτων.