Συναγερμός για βόμβα σε αεροσκάφος από το Λονδίνο – Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Βαρσοβία-Μόντλιν πραγματοποίησε ένα αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, μετά από πληροφορία για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησής του.

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Όπως γνωστοποίησαν οι αρμόδιες αρχές, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν ευσταθούν οι πληροφορίες περί εκρηκτικού μηχανισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη βόμβας, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο.

“Στις 9:54 π.μ, σήμανε συναγερμός σε αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήση από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με προορισμό το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας Σοπέν. Στις 10:01 π.μ ένα αεροσκάφος τύπου Μπόινγκ 737 ⁠MAX προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας”, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

“Εξαιτίας της κατάστασης το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας Μόντλιν παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας. Οι υπηρεσίες ελέγχουν την διατυπωθείσα απειλή για να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των ευρισκομένων στο αεροδρόμιο”, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Στο αεροπλάνο επιβαίνουν 181 άτομα. Εκπρόσωπος των Πολωνικών Αερογραμμών LOT επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για πτήση του εθνικού αερομεταφορέα.

Ο συναγερμός έρχεται μόλις μία ημέρα μετά από αντίστοιχο περιστατικό σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Wizz Air, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου προς τη Σόφια της Βουλγαρίας.

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Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βουδαπέστη, έπειτα από απειλή για ύπαρξη βόμβας εν πτήσει. Ωστόσο, μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ψευδή συναγερμό.