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ΔΙΕΘΝΗ

Πτήση της Wizz Air άλλαξε πορεία προς τη Βουδαπέστη λόγω απειλής για βόμβα

Γίνεται έλεγχος στο αεροσκάφος

Πτήση της Wizz Air άλλαξε πορεία προς τη Βουδαπέστη λόγω απειλής για βόμβα
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Μια πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο προς τη Σόφια άλλαξε πορεία σήμερα και κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, μετά από απειλή για τοποθέτηση βόμβας, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ούγγρος υπουργός Άμυνας Ρουσίν-Σέντι.

Ένα ουγγρικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Gripen απογειώθηκε για να συνοδεύσει το επιβατικό αεροσκάφος, το οποίο προσγειώθηκε στη Βουδαπέστη.

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Η πτήση της Wizz Air εκτελούσε δρομολόγιο από το Λονδίνο προς τη Σόφια όταν έλαβε απειλή για βόμβα, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να παρεκκλίνει από την αρχική του πορεία.

Οι αρχές διενεργούν αυτή τη στιγμή έλεγχο ασφαλείας στο αεροσκάφος και στους επιβάτες, τόνισε η Wizz Air στον ειδησεογραφικό ιστότοπο 24.hu.

Το μαχητικό Gripen επέστρεψε στη βάση του στο μετά το περιστατικό.

Η αστυνομία λαμβάνει πρόσθετα μέτρα μετά την προσγείωση, πρόσθεσε ο Ρουσίν-Σέντι.

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