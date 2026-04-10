Βραζιλία – ΗΠΑ: Ανάληψη κοινής δράσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας αναμένεται ν’ ανακοινώσει σήμερα μία κοινή δράση Βραζιλίας-ΗΠΑ κατά του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών της Βραζιλίας.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ενσωμάτωση των προσπαθειών συγκέντρωσης πληροφοριών, αλλά και τις κοινές επιχειρήσεις για την αναχαίτιση παράνομων φορτίων όπλων και ναρκωτικών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ατζέντας μεταξύ του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε η ίδια ανακοίνωση.