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“Βούλιαξε” η Κωνσταντινούπολη από τις καταιγίδες – Γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά (βίντεο)

Πλημμύρες σε σχολεία και σπίτια

“Βούλιαξε” η Κωνσταντινούπολη από τις καταιγίδες – Γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά (βίντεο)
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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη η ισχυρή καταιγίδα που ξέσπασε χθες, Τρίτη, το βράδυ και συνεχίζεται σήμερα, με πλημμυρισμένους δρόμους, υπόγειες διαβάσεις, κατοικίες και καταστήματα. Αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στα νερά, ενώ η κυκλοφορία σε βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Η έντονη βροχόπτωση επηρέασε τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις.

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Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά

Στην περιοχή Εσενγιούρτ, μία γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που είχαν κατακλύσει τον δρόμο και διασώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση τριών πολιτών.

Η δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο, στο οποίο φαίνεται η γυναίκα να παρασύρεται από το νερό, προτού οι περαστικοί καταφέρουν να την απομακρύνουν.

Στο Κιουτσούκτσεκμετζέ, πυροσβέστες και διασώστες απεγκλώβισαν έναν άνθρωπο από πλημμυρισμένο υπόγειο διαμέρισμα, στο οποίο είχε επιστρέψει για να πάρει φάρμακα.

Πλημμύρες σε σχολεία και κατοικίες

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης Σουλτανγκαζί, Μπασάκσεχιρ, Μπεϊκόζ και Μπουγιούκτσεκμετζέ, όπου πλημμύρισαν σπίτια, επιχειρήσεις και σχολικές εγκαταστάσεις.

Σε λύκειο του Μπουγιούκτσεκμετζέ, μαθητές τοποθέτησαν θρανία στη σειρά για να μπορέσουν να περάσουν πάνω από τα νερά και να μπουν στο σχολείο.

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Στο Σουλτανγκαζί κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης προς την αυλή δημοτικού σχολείου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

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Κυκλοφοριακό χάος και προβλήματα στις συγκοινωνίες

Η κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στους αυτοκινητοδρόμους D-100 και TEM, ενώ πλημμύρισαν ακόμη και σταθμοί μετρό, τραμ και λεωφορείων.

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Σύμφωνα με το Δήμο Κωνσταντινούπολης, η κυκλοφοριακή συμφόρηση έφτασε το 72% στο σύνολο της πόλης, με 83% στην ασιατική πλευρά και 67% στην ευρωπαϊκή.

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