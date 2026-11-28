Στην Κωνσταντινούπολη εντοπίστηκε σώος ο μοναχός Ιωσήφ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 23 Ιουλίου, όταν έφυγε από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών για την Τουρκία. Ο 58χρονος, κατά κόσμον Νικόλαος Τσιγκόζης, βρέθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και βρίσκεται πλέον κοντά στην οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη.

Η αναζήτηση πήρε νέα τροπή όταν ένας άνδρας στην Τουρκία τον αναγνώρισε από βίντεο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» που είχε αναμεταδοθεί από τουρκικά μέσα. Του έδειξε το βίντεο. Ο Ιωσήφ είδε τον εαυτό του στην οθόνη και άκουσε τη φωνή της αδελφής του, που μιλούσε για την εξαφάνισή του. Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες τον εντόπισε η αστυνομία, όπως ανέφερε η ίδια στην εκπομπή.

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Ξεκίνησε με τα πόδια για τον Πόντο

Σκοπός του ταξιδιού, σύμφωνα με την αδελφή του, ήταν να επισκεφθεί τη Σαμψούντα, την Τραπεζούντα και την Παναγία Σουμελά, στην περιοχή από την οποία κατάγονταν οι παππούδες τους. Δύο ημέρες αφότου έφυγε από τα Γιαννιτσά, ένας οδηγός ταξί που κατάλαβε ότι ήταν Έλληνας τον μετέφερε στην πύλη του ελληνικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη.

Με λιγοστά χρήματα, ο Ιωσήφ συνέχισε πεζός προς τη Μαύρη Θάλασσα. Ακολουθούσε τις πινακίδες προς τη Σαμψούντα και την Τραπεζούντα, περπάτησε εκατοντάδες χιλιόμετρα και κάποιες νύχτες κοιμήθηκε στην ύπαιθρο. «Τα παπούτσια του είχαν λιώσει», είπε η αδελφή του. Όταν χρειαζόταν φαγητό, το ζητούσε με νοήματα, καθώς δεν μιλούσε τουρκικά.

Σε ένα παραθαλάσσιο χωριό, κάτοικοι του έβγαλαν εισιτήριο λεωφορείου. Εκείνος νόμιζε ότι πήγαινε στη Σαμψούντα, όμως το λεωφορείο τον έφερε ξανά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, όπως περιέγραψε η αδελφή του, έπεσε αργότερα θύμα κλοπής και έχασε την τσάντα του, στην οποία είχε το διαβατήριο, την ταυτότητα και το κινητό του.

Οι φωτογραφίες που είχε βρει η οικογένεια και οι άνθρωποι που τον βοήθησαν

Όσο η οικογένεια τον αναζητούσε, ένα από τα πρώτα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της ήταν οι φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη που είχε παρουσιάσει το DEBATER. Οι εικόνες εμφανίστηκαν στο τηλέφωνο που είχε αφήσει στο σπίτι, με ημερομηνία 24 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την αναχώρησή του. Στις αναζητήσεις κινητοποιήθηκαν το ελληνικό προξενείο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ η Γραμμή Ζωής ενεργοποίησε Silver Alert.

Επιστρέφοντας, ο Ιωσήφ απαρίθμησε στην αδελφή του 97 ανθρώπους που τον βοήθησαν. Άλλοι του έδωσαν φαγητό, ρούχα και παπούτσια, άλλοι τον πήραν με το αυτοκίνητό τους για ένα μέρος της διαδρομής. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί για να τον παραλάβουν, καταστηματάρχες που τον είχαν γνωρίσει βγήκαν να τον αγκαλιάσουν και να τον αποχαιρετήσουν.