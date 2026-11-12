Κωνσταντινούπολη: Διαρρήκτης έμεινε κρεμασμένος από παράθυρο σε ύψος τριών μέτρων προσπαθώντας να μπει σε διαμέρισμα (βίντεο)

Ένας επίδοξος διαρρήκτης βρέθηκε να κρέμεται από ύψος περίπου τριών μέτρων σε παράθυρο διαμερίσματος στην Κωνσταντινούπολη, στην προσπάθειά του να εισβάλει σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Ο ύποπτος πλησίασε μια πενταώροφη πολυκατοικία και, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία φύλακα, προσπάθησε να μπει σε διαμέρισμα σκαρφαλώνοντας μέχρι το παράθυρο. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να παραμείνει κρεμασμένος στον αέρα, περίπου τρία μέτρα πάνω από το έδαφος.

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İstanbul Güngören’de hırsızlık amacıyla bir daireye pencereden girmeye çalışan şüpheli, pencerede asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şüpheli, ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. https://t.co/9KDeq8KeDk— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 11, 2026

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν την αστυνομία και την πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα και στη συνέχεια τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.