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Κωνσταντινούπολη: Διαρρήκτης έμεινε κρεμασμένος από παράθυρο σε ύψος τριών μέτρων προσπαθώντας να μπει σε διαμέρισμα (βίντεο)

Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και παραδόθηκε στην αστυνομία

Κωνσταντινούπολη: Διαρρήκτης έμεινε κρεμασμένος από παράθυρο σε ύψος τριών μέτρων προσπαθώντας να μπει σε διαμέρισμα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένας επίδοξος διαρρήκτης βρέθηκε να κρέμεται από ύψος περίπου τριών μέτρων σε παράθυρο διαμερίσματος στην Κωνσταντινούπολη, στην προσπάθειά του να εισβάλει σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Ο ύποπτος πλησίασε μια πενταώροφη πολυκατοικία και, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία φύλακα, προσπάθησε να μπει σε διαμέρισμα σκαρφαλώνοντας μέχρι το παράθυρο. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να παραμείνει κρεμασμένος στον αέρα, περίπου τρία μέτρα πάνω από το έδαφος.

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Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν την αστυνομία και την πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα και στη συνέχεια τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.

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