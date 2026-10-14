Καιρός: Iσχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης – 112 στην Εύβοια για εκκένωση οικισμού λόγω υπερχείλισης ποταμού

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, με έντονες βροχές, καταιγίδες και σφοδρούς ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7/2026, που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε

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Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

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β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

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δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

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Υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας στην Εύβοια

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι στιγμής έχει σημάνει το 112 σε Εύβοια, Ρόδο και Σκιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων.

Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας, οδηγώντας σε κλείσιμο δρόμων από τις πλημμύρες.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, και συγκεκριμένα στη θέση «Καντά», καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα.

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων, καθώς η έντονη κακοκαιρία έχει ανεβάσει επικίνδυνα τη στάθμη του ποταμού που διασχίζει τον οικισμό.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Μακρυκάπα, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Προβλήματα και στη Ρόδο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο νησί των Δωδεκανήσων δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ σε ορισμένες περιοχές η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσώρευσης νερών.

Παράλληλα, εκτός “αέρα” βρίσκεται από το πρωί το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο σταθμός της Ρόδου χτυπήθηκε από κεραυνό, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η διευθύντρια, Μαρία Βάλα. Ο κεραυνός προκάλεσε ζημιές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Από τα ξημερώματα οι τεχνικοί του σταθμού, μαζί με εξειδικευμένο συνεργείο, εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια από την Ιαλυσό προς την πόλη της Ρόδου, καθώς και στις περιοχές Αφάντου, Φαληρακίου και Αρχαγγέλου, ενώ δεκάδες οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί. Στον Αρχάγγελο, αυτοκίνητο χωρίς επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου. Η κυκλοφορία διακόπηκε στον δρόμο Αρχαγγέλου-Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας», λόγω πτώσης μεγάλου βράχου που προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Για λόγους ασφαλείας έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου. Στην Ιαλυσό, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άλλες σοβαρές συνέπειες. Κεραυνός έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό σύστημα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, διακόπτοντας την εκπομπή του σταθμού. Στην περιοχή του Αρχαγγέλου εμφανίστηκε διπλός υδροστρόβιλος, από τον οποίο δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Προσωρινά διακόπηκαν τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας εντός της πόλης, από και προς το λιμάνι της Ακαντιάς, καθώς και στη γραμμή Ρόδου-Φαληρακίου. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σύμη, ενώ στη Ρόδο δεν λειτουργούν επίσης οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, το δημοτικό ωδείο και τα δημοτικά εργαστήρια. Από τις 12:30 το μεσημέρι έκλεισαν, για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού, οι αρχαιολογικοί χώροι Λίνδου, Καμίρου και Ακροπόλεως Ιαλυσού-Φιλερήμου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ματαιώθηκε επίσης η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ζημιές σε σπίτια κι επιχειρήσεις στη Σκιάθο

Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Σκιάθου από την κακοκαιρία που έπληξε τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία 24ωρα. Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Συνεχίζει η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημειώνει ο κ. Τζούμας προσθέτοντας πως 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

58 κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Αττική και Εύβοια

Παράλληλα, 58 κλήσεις έχει δεχτεί για την Αττική και την Εύβοια το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί.

Ειδικότερα, στην Αττική το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 38 κλήσεις κι έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η εξέλιξη της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα καθώς και η εκτίμηση των καιρικών φαινομένων για τις επόμενες ώρες.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφερόμενος στην επιχειρησιακή διαχείριση της κακοκαιρίας, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν αρκετά συμβάντα, κυρίως λόγω των θυελλωδών ανέμων και των πτώσεων δέντρων, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔΙΚ και σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές. Παράλληλα, όπου κρίθηκε αναγκαίο, ενεργοποιήθηκε το 112 για την προειδοποίηση των πολιτών και τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης και ακριβούς πρόγνωσης για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας συνεχή αξιολόγηση της εξέλιξης των φαινομένων, προκειμένου να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες στις περιοχές που εξακολουθούν να επηρεάζονται.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, έως αργά τη νύχτα.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης Red code βρίσκονται από χτες έως και σήμερα:

• Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

• Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Η Περιφέρεια Αττικής

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

• Η Περιφέρεια Κρήτης

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.