Βόρεια Κορέα: Τα ρωσικά γίνονται υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία

Σε μία ακόμη κίνηση προσέγγισης με τη Ρωσία προχώρησε η Βόρεια Κορέα, όπου ένταξε τη ρωσική γλώσσα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολείων της χώρας.

Όπως αναφέρει η απόφαση της κυβέρνησης του Κιμ Γιονγκ Ουν, πλέον τα ρωσικά θα διδάσκονται υποχρεωτικά από 4η Δημοτικού, καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι Βορειοκορεάτες επιλέγουν να φοιτήσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Κοζλόφ, συμπρόεδρο της διακυβερνητικής επιτροπής Ρωσίας–Βόρειας Κορέας, περίπου 600 πολίτες της Βόρειας Κορέας παρακολουθούν ήδη μαθήματα ρωσικής γλώσσας.

Την ίδια ώρα, στη Ρωσία, 3.000 μαθητές και 300 φοιτητές μαθαίνουν κορεατικά, ενώ –όπως αναφέρει το Politico– μόνο μέσα στο 2024 έγιναν δεκτοί 96 Βορειοκορεάτες σε πανεπιστήμια της χώρας.