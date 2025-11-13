Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρνει την Premier League στη Βόρεια Κορέα – Με λογοκρισία και κομμένα πλάνα

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, προχώρησε σε μια απρόσμενη κίνηση, καθώς εμφανίζεται διατεθειμένος να προσφέρει στην χώρα μια “γεύση” από τη δημοφιλέστερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, την Premier League. Όμως αυτή η απόφαση έρχεται μαζί με μια σειρά αυστηρών όρων που αντικατοπτρίζουν την κλειστή νοοτροπία του καθεστώτος.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο Κιμ ενέκρινε τη μετάδοση αγώνων του αγγλικού πρωταθλήματος, αφού έχει υποστεί επεξεργασία από τις κρατικές υπηρεσίες. Επίσης οι αγώνες θα μεταδίδονται σε διάρκεια 60 λεπτών, με όλα τα πλάνα να έχουν περάσει από έλεγχο ώστε να αποφεύγεται οποιοδήποτε “ανεπιθύμητο” περιεχόμενο.

Με βορειοκορεατικά γραφικά θα καλύπτεται κάθε αγγλικό μήνυμα ή πινακίδα που φαίνεται στα γήπεδα, ενώ θα αφαιρείται πλήρως από την εικόνα κάθε αναφορά ή διαφήμιση που σχετίζεται με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο όρος που αφορά τους Νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές. Οποιαδήποτε παρουσία παικτών όπως ο Κιμ Τζι-Σου της Μπρέντφορντ ή ο Χουάνγκ Χι-Τσαν της Γουλβς θα κόβεται από το τελικό μοντάζ, στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής του καθεστώτος έναντι της Νότιας Κορέας.

Στο φως της δημοσιότητας είχαν έρθει παρόμοιες πληροφορίες τον περασμένο Αύγουστο, χωρίς να υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη. Το εγχείρημα φαίνεται να προχωρά, όμως υπό τους όρους που ορίζει ο Κιμ Γιονγκ Ουν.