Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – LIVE εικόνα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε για μια ακόμη φορά στον Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι έφτασε με καθυστέρηση στον Λευκό Οίκο και αμέσως οι δυο ηγέτες, μπήκαν στον χώρο που θα διεξαχθούν οι συζητήσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Ο Ζελένσκι σύμφωνα με το CNN αναμένεται να πιέσει τον Τραμπ για περισσότερα όπλα μεγάλου βεληνεκούς ικανά να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία όπως οι πύραυλοι Tomahawk.

Αυτή είναι η τρίτη επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Να θυμίσουμε, ότι η συνάντηση των δυο τους έρχεται μια μέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μετά από μια μακρά τηλεφωνική κλήση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στην Ουγγαρία για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία «εντός περίπου δύο εβδομάδων».

