Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ευγνώμων στον Τραμπ για τη βοήθεια του – Μόνο με δύναμη θα έρθει η ειρήνη

Το δικό του μήνυμα για τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για την ετοιμότητά του να βοηθήσει στην προστασία της ζωής των ανθρώπων μας. Αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται αποκλειστικά και μόνο λόγω της Ρωσίας, λόγω της επιθυμίας του Πούτιν να τον τραβήξει σε μάκρος. Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει τον πόλεμο να φανεί ως το «νέο φυσιολογικό». Δεν πρέπει ποτέ να το ανεχτούμε αυτό. Πρέπει να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να αναγκαστεί η Ρωσία να σταματήσει τις δολοφονίες, να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη και να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Η ειρήνη είναι δυνατή μόνο μέσα από τη δύναμη» ανέφερε αρχικά σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για να προσθέσει:

«Η χρηματοδότηση του πολέμου από τη Ρωσία πρέπει να διακοπεί. Οι δεσμοί της με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα πρέπει να διακοπούν. Κάθε προμήθεια εξαρτημάτων και εξοπλισμού για τη στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας πρέπει να διακοπεί.

Είμαι ευγνώμων στην ομάδα μας και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και τη Νορβηγία για την προετοιμασία μιας νέας απόφασης για τους Πατριώτες για την Ουκρανία. Εργαζόμαστε επίσης σε σημαντικές αμυντικές συμφωνίες με την Αμερική.

Η Ουκρανία είναι απολύτως έτοιμη για όλα τα ειλικρινή και αποτελεσματικά βήματα προς την ειρήνη – τη διαρκή ειρήνη – και την πραγματική ασφάλεια. Η Ρωσία είναι αυτή που δεν είναι έτοιμη. Είναι η Ρωσία που πρέπει να αναγκαστεί. Και αυτό είναι που συμβαίνει».

I am grateful to President Trump for his readiness to help protect our people’s lives. This war continues solely because of Russia, because of Putin’s desire to drag it out. Russia is trying to make the war seem like the “new normal.” We must never put up with this. Everything… pic.twitter.com/i16GSeTSqZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2025