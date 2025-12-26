Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Επικοινώνησε με τον Μαρκ Ρούτε πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Φλόριντα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε την Παρασκευή 26/12 με τον γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η επικοινωνία έγινε πριν την συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί στην Φλόριντα την Κυριακή 28/12.

«Μίλησα με τον Μαρκ Ρούτε. Ήταν μια πολύ ουσιαστική και πολύ θετική συζήτηση. Συντονίσαμε τις θέσεις μας εν όψει των συναντήσεων στη Φλόριντα και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο παραγωγικοί αυτές τις μέρες, όπως πάντα. Η Ουκρανία δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε γρήγορα, ώστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα να προετοιμαστούν το συντομότερο δυνατό.

Συζητήσαμε επίσης τη συνεργασία μας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και την ανάπτυξη συντονισμένων ευρωπαϊκών θέσεων, οι οποίες θα υποστηρίξουν όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και όλους μας στην Ευρώπη. Ενημέρωσα επίσης για τις λεπτομέρειες των πρόσφατων συνομιλιών με εκπροσώπους του Προέδρου Τραμπ και για τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας. Ευχαριστώ για την υποστήριξη» ανέφερε ο Ζελένσκι.