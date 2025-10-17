Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Έδειξε χάρτες με πιθανούς στόχους στη Ρωσία στον Τραμπ

Τι ανέφερε πηγή κοντά στην ουκρανική αντιπροσωπεία

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Έδειξε χάρτες με πιθανούς στόχους στη Ρωσία στον Τραμπ
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας

Συγκεκριμένα, αυτό συνέβη κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Ουάσινγκτον, όπως ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

