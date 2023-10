Έναν πραγματικό εφιάλτη βιώνουν από χθες άμαχοι που πιάστηκαν αιχμάλωτοι από την Χαμάς μετά την εισβολή ένοπλων στο Ισραήλ.

Χαρακτηριστικό της δραματικής κατάστασης που επικρατεί είναι ένα από τα βίντεο που κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό φαίνεται μία οικογένεια Ισραηλινών, που είναι όμηροι της Χαμάς.

Τραγικό της υπόθεσης είναι πως από συζητήσεις της μητέρας με τα άλλα δύο παιδιά προκύπτει πως η οικογένεια είχε άλλο ένα παιδί, μια 18χρονη που σκοτώθηκε νωρίτερα από πυραυλικό χτύπημα.

Στα πλάνα, φαίνονται τα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι να κάθονται στο δάπεδο, τον πατέρα με ματωμένα χέρια και τη μητέρα να θρηνεί:

«Προσέξτε… Δεν έχω την πολυτέλεια να χάσω και άλλη ζωή τώρα. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια… Χτυπούν οι σειρήνες. Πέστε κάτω» λέει και στη συνέχεια, τόσο εκείνη όσο και ο πατέρας ξαπλώνουν πάνω από τα παιδιά τους για να τα προστατεύσουν.

❗️ Footage that hard to watch: An Israeli family and their children are being held hostage by #Hamas terrorists who have seized their home inside #Israel.



As it becomes clear from the video, the sister of the children being held hostage was killed by Hamas terrorists.… pic.twitter.com/gx2gtfUgeq