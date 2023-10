Τα βλέμματα όλου του κόσμου στη Μέση Ανατολή που φλέγεται ξανά μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στο “παιχνίδι” μπήκε και τρίτος παίκτης και συγκεκριμένα ο Λίβανος καθώς η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρό της τρεις θέσεις του ισραηλινού στρατού στην αμφισβητούμενη περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα. Το ισραηλινό πυροβολικό εξαπέλυσε σήμερα πυρά στο νότιο Λίβανο ως απάντηση.

Την πυραυλική επίθεση σε πολυώροφη πολυκατοικία στην οποία στεγάζονται και τα διοικητικά γραφεία της Χαμάς, κατέγραψε η κάμερα του Al Jazeera.

Κατά τη διάρκεια της live μετάδοσης που έκανε η δημοσιογράφος Youmna El-Sayed, περιγράφοντας την κατάσταση στην περιοχή, κατεγράφη το χτύπημα στον Πύργο της Παλαιστίνης.

JUST IN: Terrifying moment caught on camera as a residential building in Gaza city is struck during a live interview with Al Jazeera reporter Youmna El-Sayed.



The building was later decimated.



The building reportedly held Hamas offices which is why it was targeted by Israeli… pic.twitter.com/rMUfYtkPfR