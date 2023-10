Το χτύπημα «εκδίκησης» για τις επιθέσεις της Χαμάς το Σάββατο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου να είναι έτοιμος να χτυπήσει με όλα του τα όπλα την Χαμάς όπως είχε πει και στο διάγγελμα του.

Μάλιστα την Κυριακή ο Νετανιάχου ενεργοποίησε το άρθρο 40 κάνοντας και επίσημη την κήρυξη πολέμου για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια.

Last night, the Security Cabinet approved the war situation and, to this end, the taking of significant military steps, as per Article 40 of Basic Law: The Government.