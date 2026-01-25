Βερολίνο: Πυροβολισμοί με πέντε τραυματίες σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές της Γερμανίας όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε διαμέρισμα στο Βερολίνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Bild όλα συνέβησαν σε ένα διαμέρισμα στην οδό Wichmannstrasse στην περιοχή Tiergarten του Βερολίνου, με δυο εκ των πέντε που τραυματίστηκαν να είσαι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία φαίνεται ότι έχει συλλάβει αρκετούς υπόπτους στο σημείο. Μια ομάδα ανθρωποκτονιών θα αναλάβει την περαιτέρω έρευνα. Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου.