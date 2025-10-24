Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Βενεζουέλα: Ο στρατός θα εμποδίσει την εγκατάσταση μιας κυβέρνησης “υποδουλωμένης” στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα αεροπλανοφόρο

Βενεζουέλα: Ο στρατός θα εμποδίσει την εγκατάσταση μιας κυβέρνησης “υποδουλωμένης” στις ΗΠΑ
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας προειδοποίησε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα εμποδίσουν την εγκατάσταση στο Καράκας μιας κυβέρνησης «υποδουλωμένης» στις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι θέλει να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, με τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

«Ερμηνεύστε το όπως θέλετε: οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν εδώ μια κυβέρνηση πειθήνια στα συμφέροντα των ΗΠΑ», είπε ο Βλαντίμιρ Παντρίνο μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση VTV. «Ποτέ ξανά σκλάβοι! Είμαστε μια ελεύθερη χώρα», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο στρατός της Βενεζουέλας έχει ορκιστεί πίστη πολλές φορές στον Μαδούρο, ο οποίος ενίσχυσε την εξουσία του από ανέλαβε την προεδρία το 2013.

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα αεροπλανοφόρο, με τα πλοία συνοδείας του, για να στηρίξουν όπως λένε τις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο του κόσμου, θα πλεύσει στην περιοχή «για να ενισχύσει τα μέσα» που έχουν ήδη αναπτυχθεί εκεί.

«Αυτή είναι η σημαντικότερη στρατιωτική απειλή εδώ και 100 χρόνια», σχολίασε ο Παντρίντο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ προχωρούν σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλοιαρίων που λένε ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική εκτός από ένα που έγινε στον Ειρηνικό. Μέχρι στιγμής είναι γνωστά δέκα τέτοια πλήγματα από τα οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ