Βατικανό: Ο Ιησούς δεν εμφανίστηκε σε λόφο σε μικρή πόλη στη Γαλλία

Ο Ιησούς μπορεί να απαντά σε προσευχές, αλλά δεν έκανε γκεστ εμφανίσεις σε μια μικρή πόλη στη βόρεια Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό.

Σε μια νέα οδηγία που ενέκρινε ο πάπας Λέων, το ανώτατο γραφείο του Βατικανού για το δόγμα τόνισε ότι οι ιστορίες περί εμφανίσεων του Ιησού στην πόλη Ντοζουλέ, στη Νορμανδία, δεν πρέπει να θεωρούνται γνήσιες από τους 1,4 δισεκατομμύρια καθολικούς σε όλο τον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια καθολική μητέρα στην πόλη αυτή είχε αναφέρει ότι είδε τον Ιησού 49 φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και είπε ότι της είχε υπαγορεύσει μια σειρά μηνυμάτων και ο Ιησούς της είπε να χτίσει έναν σταυρό 7,38 μέτρων σε την πλαγιά ενός λόφου στην Ντοζουλέ.

«Το φαινόμενο των φερόμενων οραμάτων… πρέπει να θεωρηθεί, οριστικά, όχι υπερφυσικής προέλευσης, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από αυτό», υπογραμμίζει η οδηγία που εξέδωσε το γραφείο του Βατικανού.

Οι καθολικοί πιστεύουν ότι θρησκευτικές μορφές όπως ο Ιησούς και η Παναγία μπορούν να κάνουν υπερφυσικές εμφανίσεις, που ονομάζονται οράματα, για να δώσουν θρησκευτικά μηνύματα, να δημιουργήσουν νέες λατρευτικές πρακτικές ή να κάνουν γενικές εκκλήσεις για ειρήνη.

Το Βατικανό έχει μια επίσημη διαδικασία για την αξιολόγησή τους και προειδοποιεί κατά της χρήσης φερόμενων φαινομένων για χρηματικό κέρδος.

Το Βατικανό εξέδωσε επίσης πρόσφατα ένα διάταγμα που διευκρινίζει τους τίτλους που μπορούν να χρησιμοποιούν οι καθολικοί για τη Παναγία. Το κείμενο αυτό ανέφερε ότι η Παναγία δεν μπορεί να αποκαλείται «συνλυτρωτής» του κόσμου, καθώς οι καθολικοί πιστεύουν ότι μόνο ο Ιησούς λύτρωσε την ανθρωπότητα με τη Σταύρωση και τον θάνατό του.

Αξιοσημείωτα οράματα που εγκρίθηκαν από το Βατικανό περιλαμβάνουν την εμφάνιση της Παναγίας στο Μεξικό ως Παναγία της Γουαδελούπης το 1531 και τις εμφανίσεις του Ιησού στην Πολωνή μοναχή Φαουστίνα Κοβάλσκα τη δεκαετία του 1930.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Σταυρός δεν χρειάζεται 738 μέτρα χάλυβα ή σκυροδέματος για να αναγνωριστεί: υψώνεται κάθε φορά που μια καρδιά, συνεπαρμένη από τη θεία χάρη, ανοίγεται στη συγχώρεση», ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό σχετικά με τα φερόμενες οπτασίες στο Ντοζουλέ.

Η οδηγία υπογραμμίζει επίσης ότι στην αναφερόμενη εμφάνισή του ο Ιησούς είχε πει ότι ο κόσμος θα τελείωνε πριν από το έτος 2000. «Προφανώς, αυτή η υποτιθέμενη προφητεία δεν εκπληρώθηκε», ανέφερε.