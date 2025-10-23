Βατικανό: Η ιστορική στιγμή που βασιλιάς Κάρολος και Πάπας Λέων προσεύχονται στην Καπέλα Σιξτίνα – Δείτε το βίντεο

Μία ιστορική στιγμή σημειώθηκε σήμερα (23/10) καθώς ο βασιλιάς Κάρολος έγινε ο πρώτος βρετανός μονάρχης που προσευχήθηκε με τον Πάπα στο Βατικανό μετά από 500 χρόνια.

Αρχικά τον Κάρολο που συνοδευόταν από την βασίλισσα Καμίλα υποδέχθηκε ο Λεονάρντο Σαπιέντζα μετά από ένα σύντομο πέρασμα τους από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Στη συνέχεια βρέθηκαν στη Καπέλα Σιξτίνα, όπου, όπως προβλέπεται από την παράδοση, ο Πάπας Λέων καλωσόρισε τους καλεσμένους του αφού έκλεισαν οι πόρτες.

Η κοινή προσευχή ξεκίνησε λίγο μετά τις 1:00 ώρα Ελλάδος και σηματοδότησε την νέα εποχή στη σχέση της καθολικής εκκλησίας και της αγγλικανικής εκκλησίας καθώς ο Πάπας Λέων είπε στα αγγλικά «Ο Θεός ας ευλογεί τον βασιλιά Κάρολο».

Στη λειτουργεία που διήρκησε περίπου 50 λεπτά, συμμετείχαν η χορωδία της Καπέλας Σιξτίνα και δύο βασιλικές χορωδίες. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με την απονομή του τίτλου Royal Confrater στον Κάρολο στη Βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών, σε μια τελετή που υπογραμμίζει τους μακραίωνους δεσμούς της αγγλικής μοναρχίας με τη Ρώμη.

Το ιστορικό γεγονός έρχεται στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου Έτους της Καθολικής Εκκλησίας, ενισχύοντας τον διάλογο και το πνεύμα ενότητας μεταξύ των δύο χριστιανικών παραδόσεων. Η τελευταία φορά που Πάπας και Βρετανός βασιλιάς βρέθηκαν σε κοινή προσευχή ήταν πριν από τη Μεταρρύθμιση του 1534, όταν ο Ερρίκος Η΄ διέκοψε τις σχέσεις με τη Ρώμη και αυτοανακηρύχθηκε επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας.