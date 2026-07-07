Μαρόκο: Πέντε γυναίκες κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση τον αρχιεπίσκοπο του Ραμπάτ, καρδινάλιο Λόπεθ Ρομέρο

Τουλάχιστον πέντε γυναίκες κατηγορούν τον αρχιεπίσκοπο του Ραμπάτ του Μαρόκου Κριστομπάλ Λόπεθ Ρομέρο για σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με μια έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, καταγγελίες που οδήγησαν σε έρευνα εκ μέρους του Βατικανού αλλά και στη συνταξιοδότηση, σήμερα, του καρδιναλίου.

Ο 74χρονος Ισπανός καρδινάλιος αρνείται κάθε ανάμιξή του στην υπόθεση. Το Γαλλικό Πρακτορείο μίλησε με μια συνταξιούχο, πρώην εργαζόμενη στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο Μαρόκο, η οποία σε αυτό το στάδιο δεν της έδωσε την άδεια να αποκαλύψει το περιεχόμενο της κατάθεσή της, όμως έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές επιθέσεις.

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Στη γραπτή μαρτυρία μιας άλλης γυναίκας, που απευθυνόταν στον αποστολικό νούντσιο, τον πρεσβευτή του Βατικανού στην πρωτεύουσα του Μαρόκου, αναφερόταν ότι ο καρδινάλιος έκανε «χειρονομίες» τις οποίες η ίδια εξέλαβε ως «απρεπείς». Μεταξύ αυτών ήταν και μια «προσπάθεια να την πλησιάζει σωματικά, που θα μπορούσε να παρομοιαστεί με απόπειρα» να την αγκαλιάσει.

Μια πηγή της επισκοπής είπε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ενημερώθηκε πως τουλάχιστον άλλες τρεις γυναίκες κατήγγειλαν παρόμοια περιστατικά, κυρίως στο πλαίσιο της εξομολόγησης.

Ο αρχιεπίσκοπος, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP, είπε ότι έχει δώσει απαντήσεις στους ανωτέρους του στα εκκλησιαστικά κλιμάκια. «Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι πλήρως μαζί τους στην έρευνα» που διεξάγεται, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει διαπράξει «ούτε επίθεση, ούτε σεξουαλική παρενόχληση».

Σε ανακοίνωσή του προς τους πιστούς ανέφερε εξάλλου ότι «για να μην παρεμποδίσει την έρευνα» θα αποχωρήσει από το αξίωμα και δεν θα συμμετάσχει σε καμία ιερατική δραστηριότητα.

Το Βατικανό δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο προς το παρόν.

Οι καρδινάλιοι, που επιλέγονται από τον πάπα, αποτελούν τον κλειστό κύκλο των πλέον υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Εκκλησίας που συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του Βατικανού. Όσοι είναι κάτω των 80 ετών συμμετέχουν επίσης στο Κονκλάβιο για την εκλογή του νέου ποντίφικα. Στο Κονκλάβιο του Μαΐου του 2025, μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, πολλά μέσα ενημέρωσης θεωρούσαν ότι ο Λόπεθ Ρομέρο είχε καλές πιθανότητες να εκλεγεί ποντίφικας.