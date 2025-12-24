Βαρύ πένθος για τον θάνατο της Μαρίας Παππά – «Ήταν ένας δοτικός άνθρωπος» λέει στο DEBATER πρώην συνάδελφος της

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια και οι φίλοι της Μαρίας Παππά μετά τον θάνατο της από την πτώση του lear jet στην Τουρκία το βράδυ της Τρίτης 24/12.

Το DEBATER επικοινώνησε με τον πρώην συνάδελφο και φίλο της Νίκο Ντόριζα, ο οποίος μίλησε για την Ελληνίδα αεροσυνοδό χαρακτηρίζοντας την μεταξύ άλλων, ως μια γυναίκα που έδινε τα πάντα για τη δουλειά της. «Ήμουν συνάδελφος της Μαρίας, γνωριζόμασταν πολλά χρόνια. Ήμασταν πολλά χρόνια μαζί στην Ολυμπιακή. Όταν έκλεισε η Ολυμπιακή συνεχίσαμε τις καριέρες μας σε διαφορετικές εταιρείες. Είχε προσληφθεί σε εταιρεία νορβηγικών συμφερόντων στην Αθήνα, η οποία θα έκλεινε τον Οκτωβρίο και της είχε δημιουργήσει θέμα καθώς δεν θα μπορούσε να μπει στο ταμείο ανεργίας» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Έψαχνε να βρει άλλη δουλειά και βρήκε σε αυτή την εταιρεία γιατί είχε στο βιογραφικό της πως είχε δουλέψει σε αεροσκάφη που μετέφερε επώνυμους. Την καλέσαν και πήγε να κάνει την πτήση χθες γιατί είχε να εργαστεί από τον Οκτώβριο. Ήταν ένας πολύ δοτικός άνθρωπος που σεβόταν τους ανθρώπους που εξυπηρετούσε. Έμπαινε στη θέση τους. Ήταν άνθρωπος για τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων της. Είχε χάσει πρόσφατα τη μητέρα της και η δουλειά της είχε και θεραπευτικούς λόγους για εκείνη. Δεν θέλω να δεχθώ την απώλεια της».

Στη συνέχεια, ο πρώην συνάδελφος και φίλος της ανέφερε «η Μαρία σε αυτή τη δουλειά είχε περάσει πολύ δύσκολα καθώς είχε εργαστεί σε εταιρείες που δεν ήταν τόσο καλές. Η Μαρία έμενε πολλούς μήνες χωρίς εργασία μετά την Ολυμπιακή καθώς, μας προσλαμβάναν για εποχικούς. Είχε σχέση με τον ίδιο άνθρωπο για 20 χρόνια από τον ίδιο χώρο. Η Μαρία άφησε μια πολύ όμορφη ιστορία πίσω της που θα την έλεγα ανθρωπιά εγώ».

Μαρία Παππά: Είχε δείξει ενδιαφέρον για θέση εργασίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η έμπειρη αεροσυνοδός μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το δυστύχημα είχε ενδιαφερθεί για μια νέα θέση εργασίας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ήταν έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Η Παππά μια έμπειρη επαγγελματίας στον κλάδο με τους τίτλους της Ανώτερης Αεροσυνοδού και Εκπαιδεύτριας Γραμμής, είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για μια αγγελία εργασίας μέσω του επαγγελματικού δικτύου LinkedIn περίπου 21 ημέρες πριν από το δυστύχημα.

Maria Pappa’nın son arzusu ortaya çıktı: BAE iş başvurusu



Maria Pappa'nın son arzusu ortaya çıktı: BAE iş başvurusu

Σχολιάζοντας την αγγελία που μοιράστηκε ο εκπαιδευτής αεροπορίας Nico Lejeune, η Παππά ανέφερε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στον σύνδεσμο της αγγελίας και έγραψε: «Γεια σας, θέλω να υποβάλω αίτηση, αλλά όταν κάνω κλικ στον σύνδεσμο, λαμβάνω το μήνυμα “δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα”».

Τα στοιχεία της αγγελίας στην οποία ήθελε να υποβάλει αίτηση η Παππά δείχνουν ότι η έμπειρη αεροσυνοδός σχεδίαζε να μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Τα κυριότερα στοιχεία της αγγελίας ήταν τα εξής:

•Σύμβαση εργασίας στα ΗΑΕ. Σύμβαση εργασίας που υπόκειται απευθείας στη νομοθεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

•⁠​Λειτουργίες στην περιοχή MENA: Πτήσεις τσάρτερ και αεροπορικές πτήσεις που καλύπτουν την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

•Ευέλικτοι όροι εργασίας: Διεθνές πρότυπο εργασίας με 3 εβδομάδες εργασίας και 3 εβδομάδες άδεια (3 εβδομάδες ON / 3 εβδομάδες OFF).

Δεν επέζησε κανείς από τη μοιραία πτήση

Σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, κανένα από τα οκτώ άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν επέζησε. Ανάμεσά τους βρίσκονταν πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία της Λιβύης και τριμελές πλήρωμα.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Μαζί του επέβαιναν ο διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ, καθώς και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Έρευνες στα μαύρα κουτιά

Οι τουρκικές Αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής, έχοντας ήδη ανακτήσει τον καταγραφέα ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ο καταγραφέας ήχου εντοπίστηκε στις 02:45 τοπική ώρα και το μαύρο κουτί στις 03:20, και αμφότερα παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για ανάλυση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 20:10 με προορισμό την Τρίπολη. Στις 20:32 ενημέρωσε ότι επιστρέφει λόγω τεχνικής βλάβης, ενώ στις 20:52 χάθηκε η επικοινωνία στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα, νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν από μονάδες της Χωροφυλακής περίπου στις 22:00 τοπική ώρα, διάσπαρτα σε έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Διεθνείς διαστάσεις

Από τη Λιβύη μετέβη στην Τουρκία ομάδα 22 ατόμων, μεταξύ των οποίων πέντε συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις έρευνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Η λιβυκή στρατιωτική ηγεσία βρισκόταν στην Άγκυρα για αυθημερόν επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε συναντήσεις με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, καθώς και με τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ