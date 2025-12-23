Τουρκία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Λιβύης – Βίντεο Ντοκουμέντο
Χάθηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωσή του
Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της συντριβής του ιδιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης δημοσίευσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 κατέπεσε το βράδυ της Τρίτης, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Εσένμπογά της Άγκυρας.
Ο Μουχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ βρισκόταν στην Τουρκία έπειτα από πρόσκληση του Αρχηγού του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a (Tripoli’ye) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του είχε προηγουμένως συναντηθεί και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, στο πλαίσιο επίσημων επαφών υψηλού επιπέδου.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δύο εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν ή κατά τη στιγμή της συντριβής, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις τουρκικές αρχές. Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
Λίγο αργότερα, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της Άγκυρας, ενώ δεδομένα από συστήματα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι αρκετά αεροσκάφη εκτρέπονται μακριά από το αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας.
Το περιστατικό σημειώνεται σε μια χρονική συγκυρία με αυξημένη στρατιωτική και διπλωματική κινητικότητα. Νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχθεί τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλ-Χαντάντ.
Παράλληλα, ο Αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, υποδέχθηκε επισήμως τον Λίβυο στρατηγό στο Αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του τελευταίου στην Τουρκία, έπειτα από πρόσκληση της τουρκικής στρατιωτικής ηγεσίας.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος με την πτήση, ενώ οι τουρκικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
Η ανακοίνωση του Τούρκου ΥΠΕΣ
Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια έκανε την ακόλουθη δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το περιστατικό:
«Χάθηκε η επαφή στις 8:52 μ.μ. σήμερα το βράδυ με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με αριθμό ουράς 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Esenboğa της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. για την Τρίπολη. Ελήφθη αίτημα για επείγουσα προσγείωση κοντά στη Χαϊμάνα από το αεροσκάφος. Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια.
Στο αεροσκάφος επιβαίνουν πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, Στρατηγού Mohammed Ali Ahmed AL-Haddad. Το κοινό θα ενημερωθεί για περαιτέρω εξελίξεις».
