Πτώση Falcon 50: Θρήνος για το θάνατο της αεροσυνοδού Μαρίας Παππά: Δεν έγινε ακόμα η ταυτοποίηση των θυμάτων του μοιραίου αεροσκάφους

Στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε χθες το βράδυ νότια της Άγκυρας περιλαμβάνεται η αεροσυνοδός Μαρία Πάππα, με καταγωγή από τη Ρόδο.

Το όνομα της Μαρίας Πάππα βρίσκεται στη λίστα των επιβαινόντων του μοιραίου αεροσκάφους τύπου Falcon 50, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ταυτοποίηση, ούτε σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών. Παρ’ όλα αυτά, φίλοι και συνάδελφοί της την αποχαιρετούν ήδη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport



✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg— Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Όπως μαρτυρούν άνθρωποι από το περιβάλλον της, η Μαρία Πάππα ήταν μια επαγγελματίας που μεγάλωσε στους διαδρόμους των αεροδρομίων κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό συναδέλφων και επιβατών. #SONDAKİKA



🚨Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı.pic.twitter.com/zrWxcr1ffi December 23, 2025

Δεν επέζησε κανείς από τη μοιραία πτήση

Σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, κανένα από τα οκτώ άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν επέζησε. Ανάμεσά τους βρίσκονταν πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία της Λιβύης και τριμελές πλήρωμα. 🚨 Wreckage of Libya-bound private jet carrying Libyan army chief that departed Ankara has been found in Ankara’s Haymana district: Turkish interior minister https://t.co/rNv8JOpyfr pic.twitter.com/uejNIaPwdR— Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Μαζί του επέβαιναν ο διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ, καθώς και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Έρευνες στα μαύρα κουτιά

Οι τουρκικές Αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής, έχοντας ήδη ανακτήσει τον καταγραφέα ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ο καταγραφέας ήχου εντοπίστηκε στις 02:45 τοπική ώρα και το μαύρο κουτί στις 03:20, και αμφότερα παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για ανάλυση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 20:10 με προορισμό την Τρίπολη. Στις 20:32 ενημέρωσε ότι επιστρέφει λόγω τεχνικής βλάβης, ενώ στις 20:52 χάθηκε η επικοινωνία στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα, νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν από μονάδες της Χωροφυλακής περίπου στις 22:00 τοπική ώρα, διάσπαρτα σε έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Διεθνείς διαστάσεις

Από τη Λιβύη μετέβη στην Τουρκία ομάδα 22 ατόμων, μεταξύ των οποίων πέντε συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις έρευνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Η λιβυκή στρατιωτική ηγεσία βρισκόταν στην Άγκυρα για αυθημερόν επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε συναντήσεις με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, καθώς και με τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ