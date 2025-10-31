Βαρκελώνη: Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο – Άγγιξε τα 162,91 μέτρα

Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, μετά την τοποθέτηση ενός τμήματος στο κεντρικό πύργο, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί (Antoni Gaudí) έχει πλέον ύψος 162,91 μέτρα πάνω από την πόλη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ναού, που μόλις ξεπέρασε το κωδωνοστάσιο του Ούλμερ Μίνστερ της Γερμανίας το οποίο φτάνει τα 161,53 μέτρα.

Παρόλο που η εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια δεν διεκδικεί τον τίτλο, τώρα είναι 1,38 μέτρα ψηλότερη από τον καθεδρικό ναό της νότιας Γερμανίας ο οποίος διατηρούσε το ρεκόρ εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Και θα συνεχίσει να «ψηλώνει». Τους επόμενους μήνες αναμένεται να αποπερατωθεί ο κεντρικός «Πύργος του Ιησού Χριστού» φτάνοντας στο εκπληκτικό ύψος των 172 μέτρων.

Σημειώνεται ότι η πρώτη πέτρα τοποθετήθηκε το 1882, αλλά ο Γκαουντί δεν περίμενε ποτέ ότι θα ολοκληρωνόταν όσο ζούσε. Όταν πέθανε το 1926, είχε ολοκληρωθεί μόλις ένας από τους πύργους του.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί καθώς η εκκλησία που βρίσκεται την περιοχή Eixample Right της Βαρκελώνης εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Ισπανίας, με επισκέπτες από όλο το κόσμο να μαγεύονται από τη μοναδική αισθητική του Γκαουντί, η οποία συνδυάζει τον καθολικό συμβολισμό και τις φυσικές μορφές.

Πέρυσι άνοιξε τις πύλες της για 4,9 εκατομμύρια επισκέπτες, με τα έσοδα των εισιτηρίων να χρηματοδοτούν την κατασκευή.

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις της εκκλησίας και η διακόσμηση του εσωτερικού της θα συνεχιστούν για αρκετά χρόνια. Αναμένεται να αποπερατωθεί σε περίπου μια δεκαετία, όπως δήλωσαν εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι νωρίτερα φέτος.

Το 2026 με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για να τιμήσουν τη μνήμη και την κληρονομιά του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα, σύμφωνα με τον Guardian.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ