Βανς: “Προσπαθούμε να προγραμματίσουμε συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι”

Προσπάθεια για να οργανωθεί συνάντηση με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές του πολέμου στην Ουκρανία καταβάλλουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

“Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως δεν θα καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, τον Ουκρανό ηγέτη, και ο πρόεδρος (Τραμπ) κατάφερε να το αλλάξει αυτό“, υποστήριξε ο Τζέι Ντι Βανς στη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Η αμερικανική κυβέρνηση, πρόσθεσε, εργάζεται πλέον για να “προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης στην Ουκρανία”, όπως είπε ο Βανς.

Επίσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους του, κυρίως τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που επίσης έχουν παραμερισθεί από τις συνομιλίες, να ορίσουν μια κοινή προσέγγιση. Μια «έκτακτη σύνοδος» με βιντεοδιάσκεψη είναι εξάλλου προγραμματισμένη για σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών χωρών της ΕΕ και τον Ουκρανό ομόλογό τους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, από την πλευρά του, άφησε επίσης να εννοηθεί χθες, Κυριακή, ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής.

“Ναι, πιστεύω χωρίς καμιά αμφιβολία πως είναι δυνατό”, απάντησε ο Αμερικανός διπλωμάτης, όταν ερωτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, αν ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους ενδέχεται να είναι παρών στην Αλάσκα.

“Δεν μπορεί βεβαίως να υπάρξει συμφωνία, αν δεν την προσυπογράψουν όλες οι πλευρές. Και προφανώς η απόλυτη προτεραιότητα είναι να φθάσουμε στο τέλος του πολέμου”, δήλωσε ο Γουίτακερ.

Εν τέλει, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ.

“Αν θεωρήσει πως το να προσκαλέσει τον Ζελένσκι είναι το καλύτερο σενάριο, τότε θα το πράξει”, διαβεβαίωσε. Όμως “δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση”, υπογράμμισε ο Γουίτακερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνάμεων της Γηραιάς Ηπείρου επέμειναν χθες να συμμετάσχει το Κίεβο στις αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις, μερικές ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν που αναμένεται να γίνει την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Η συνάντηση των δύο ισχυρών ηγετών με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει προκαλέσει παγκόσμιο διπλωματικό πυρετό, με τους Ευρωπαίους ηγέτες με κοινή τους ανακοίνωση να ζητούν να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι ο δρόμος για την ειρήνη δεν μπορεί να χαραχτεί χωρίς την Ουκρανία.

Στην αμερικανική προεδρία φέρεται να «συζητείται» το ενδεχόμενο να προσκληθεί και ο Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη κάνει λόγο για μια ειρηνευτική συμφωνία που βασίζεται σε μια “ανταλλαγή εδαφών”, η οποία ανησυχεί το Κίεβο, με διεθνή ΜΜΕ και αναλυτές να κάνουν λόγο για μια σύνοδο κορυφής στα μέτρα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ