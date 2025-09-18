Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Τζίμι Κίμελ: Το ιστορικό της κόντρας του με τον Τραμπ – Από τον “χειρότερο οικοδεσπότη των όσκαρ” στη στήριξη του Obamacare

Η εκπομπή του παρουσιαστή στο ABC αναβλήθηκε επ' αόριστον

Τζίμι Κίμελ: Το ιστορικό της κόντρας του με τον Τραμπ – Από τον “χειρότερο οικοδεσπότη των όσκαρ” στη στήριξη του Obamacare
Διεκόπη επ’ αόριστον η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ από το δίκτυο ABC της Disney μετά τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ.

Ο παρουσιαστής μέσα από την εκπομπή του το βράδυ τη Δευτέρας κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συμμάχους του ότι «κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να τροφοδοτήσουν τις φλόγες» μετά τη δολοφονία του συντηρητικού influencer την περασμένη εβδομάδα.

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social. «Αυτό αφήνει τον Τζίμι (Φάλον) και τον Σεθ (Mέγιερς), δύο εντελώς χαμένους, στο Fake News ABC. Η τηλεθέαση τους είναι επίσης απαίσια. Κάντε το, ABC!!!».

Ο Τζίμι Κίμελ και ο Αμερικανός πρόεδρος έχουν ιστορικό διαμάχης και ανταλλαγής σχολίων.

Όταν ο Κίμελ παρουσίασε τα βραβεία Όσκαρ του 2024, ο Τραμπ έγραψε στο διαδίκτυο: «Υπήρξε ποτέ χειρότερος οικοδεσπότης από τον Τζίμι Κίμελ στα Όσκαρ; Η έναρξη ήταν ενός ανθρώπου κατώτερου από τον μέσο άνθρωπο που προσπαθεί πολύ σκληρά να γίνει κάτι που δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να γίνει».

Ο Κίμελ διάβασε την επιστολή κατά τη διάρκεια της τελετής και απάντησε λέγοντας ότι ήταν «έκπληκτος» που ο Τραμπ ήταν ακόμα ξύπνιος, ρωτώντας: «Δεν έχει περάσει ο χρόνος για να μπεις φυλακή;» αναφερόμενος στις πολυάριθμες υποθέσεις με κατηγορούμενο τον Αμερικανό πρόεδρο που τότε εκδικάζονταν από τα δικαστήρια.

Το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Κίμελ ήταν υπέρμαχος στον αγώνα για τη διάσωση του Obamacare, αφιερώνοντας αρκετούς μονολόγους στο πρόγραμμά του στην αντίσταση κατά των προσπαθειών κατάργησης του Νόμου περί Προσιτής Φροντίδας Υγείας (ACA).

Αποκάλυψε σε μια δακρυσμένη ομιλία ότι ο γιος του, Μπίλι, είχε γεννηθεί με καρδιακό ελάττωμα και παραλίγο να πεθάνει. Ο Κίμελ είπε ότι χάρη στην κορυφαία υγειονομική περίθαλψη, η επέμβασή του ήταν επιτυχής.

