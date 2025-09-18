“Βόμβα” στις ΗΠΑ: Το ABC “έκοψε” την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Παρελθόν αποτελεί η δημοφιλής εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, μετά τα σχόλια που έκανε ο γνωστός παρουσιαστής για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η μετάδοση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» αποφασίστηκε να ανασταλεί «επ’ αόριστον», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ABC.

BREAKING: Disney is pulling Jimmy Kimmel's late night show off air "indefinitely" after Kimmel ignited a firestorm over his comments about the alleged Charlie Kirk assassin. pic.twitter.com/6pLBMerJGo— Fox News (@FoxNews) September 17, 2025

Κατά τη διάρκεια του μονολόγου του τη Δευτέρα, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στις προσπάθειες του κινήματος MAGA να παρουσιάσει τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ως «κάτι διαφορετικό από αυτούς», κατηγορώντας τους Ρεπουμπλικάνους ότι εκμεταλλεύονται το γεγονός για πολιτικό όφελος.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη αυτό το Σαββατοκύριακο», είπε συγκεκριμένα ο Τζίμι Κίμελ και πρόσθεσε: «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Sep 17, 2025



In a decisive move, Nexstar Media Group has announced the indefinite preemption of Jimmy Kimmel Live! across its ABC-affiliated television stations. This action follows controversial comments made by host Jimmy Kimmel regarding the tragic death of conservative… pic.twitter.com/8jRIogz2QK— Fog of Unknowns (@FogOfUnknowns) September 17, 2025

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τη Nexstar, που διαχειρίζεται δεκάδες τοπικούς σταθμούς του ABC, να καταγγέλλει τα σχόλια ως «προσβλητικά και αναίσθητα», επισημαίνοντας ότι δεν αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματα μεγάλου μέρους του κοινού.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Άντριου Άλφορντ, τόνισε πως ήταν προτιμότερο η εκπομπή να αποσυρθεί μέχρι να «ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επανέλθει ο σεβασμός».

Ακόμη σκληρότερη ήταν η τοποθέτηση του επικεφαλής της FCC, Μπρένταν Καρ, που χαρακτήρισε τα σχόλια «τα πιο άρρωστα που έχουν ειπωθεί ποτέ» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν εκ νέου οι άδειες τηλεοπτικών σταθμών, εάν δεν υπάρξουν ενέργειες.

Προς το παρόν, ούτε ο Κίμελ ούτε το ABC έχουν εκδώσει ανακοίνωση, με την επιστροφή ενός από τα μακροβιότερα late night shows της αμερικανικής τηλεόρασης να παραμένει αβέβαιη.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος για τη διακοπή –την «ακύρωση», όπως εκτίμησε– της τηλεοπτικής εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, αναφέροντας πως ειναι μια «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έγραψε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 57χρονος Τζίμι Κίμελ είναι ανάμεσα στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Στην εκπομπή του, «Jimmy Kimmel Live», με χιουμοριστική ματιά σχολίαζε την επικαιρότητα επί πέντε βράδια την εβδομάδα.

Επίσης, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.