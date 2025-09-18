Τζίμι Κίμελ: Πολιτικοί, ηθοποιοί και συνδικάτα καταγγέλλουν λογοκρισία, ενώ ο Τραμπ πανηγυρίζει

Πυρά κατά του Λευκού Οίκου εξαπολύουν πολιτικοί, ηθοποιοί και συνδικάτα, καταγγέλλοντας στοχοποίηση της ελευθερίας του λόγου, μετά την απόφαση του δικτύου ABC να αναστείλει τη μετάδοση της εκπομπής του δημοφιλούς παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

Αιτία για το “κόψιμο” της εμβληματικής εκπομπής “Jimmy Kimmel Live” ήταν ο εναρκτήριος μονόλογος του παρουσιαστή τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα.

“Η συμμορία MAGA κάνει ό,τι μπορεί για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη” από την δολοφονία του Κερκ, σχολίασε χαρακτηριστικά ο Κίμελ στην εκπομπή του συγκρίνοντας τον τρόπο που πενθεί ο Τραμπ για τον χαμό του στενού του συμμάχου με εκείνον “ενός τετράχρονου που πενθεί για τον θάνατο του χρυσόψαρού του”. Sep 17, 2025



In a decisive move, Nexstar Media Group has announced the indefinite preemption of Jimmy Kimmel Live! across its ABC-affiliated television stations. This action follows controversial comments made by host Jimmy Kimmel regarding the tragic death of conservative… pic.twitter.com/8jRIogz2QK— Fog of Unknowns (@FogOfUnknowns) September 17, 2025

Το τηλεοπτικό δίκτυο ιδιοκτησίας της Walt Disney ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ’ αόριστον τη μετάδοση της εκπομπής “Jimmy Kimmel Live” όταν τουλάχιστον μια θυγατρική του εταιρεία δήλωσε ότι θα αντικαταστήσει το σόου, ενώ η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών απείλησε ότι θα ξεκινήσει έρευνες εξαιτίας των δηλώσεων του Κίμελ.

Ειδικότερα, το ABC ανέστειλε την προβολή της εκπομπής όταν ο όμιλος Nexstar Media, ο οποίος διαθέτει 32 θυγατρικές του ABC, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να μεταδίδει την εκπομπή του Κίμελ μετά τα σχόλιά του της 10ης Σεπτεμβρίου. BREAKING: Disney is pulling Jimmy Kimmel's late night show off air "indefinitely" after Kimmel ignited a firestorm over his comments about the alleged Charlie Kirk assassin. pic.twitter.com/6pLBMerJGo— Fox News (@FoxNews) September 17, 2025

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε τη χαρά του για την “ακύρωση”, όπως εκτίμησε, της εκπομπής ενός από τους διασημότερους επικριτές του, χαρακτηρίζοντας τη “εξαίρετη είδηση για την Αμερική”.

“Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει”, έκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στον Κίμελ λέγοντας ότι “έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο” και “χειρότερη τηλεθέαση ακόμη και από τον Κολμπέρ”, ενώ στράφηκε και εναντίον των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς, καλώντας το δίκτυό τους, το NBC να αναλάβει δράση και να ακυρώσει και τις δικές τους εκπομπές.

Σφοδρές αντιδράσεις για την “καρατόμηση” του Κίμελ

Συνδικάτα που εκπροσωπούν σεναριογράφους και ηθοποιούς ανακοίνωσαν ότι η απόφαση του δικτύου ισοδυναμεί με επίθεση στα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου που προστατεύονται από το Σύνταγμα λέγοντας ότι το ABC δεν θα έπρεπε να έχει υποκύψει στις πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η αναστολή της μετάδοσης της εκπομπής του Κίμελ προστίθεται σε μια σειρά από ενέργειες εναντίον εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, εργαζομένων στον ακαδημαϊκό χώρο, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου με αφορμή σχόλιά τους για την πρόσφατη δολοφονία του Κερκ στη Γιούτα.

“Αυτό το οποίο υπογράφουμε–όσο οδυνηρό κι αν είναι κάποιες φορές–είναι η απελευθερωτική αίσθηση του να διαφωνείς”, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα Writers Guild of America West και Writers Guild of America East.

“Ντροπή σε εκείνους στην κυβέρνηση που ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια. Όσο για τους εργοδότες μας, οι λέξεις μας σας έχουν κάνει πλούσιους. Η φίμωσή μας φτωχοποιεί ολόκληρο τον κόσμο”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η SAG-AFTRA, η αμερικανική συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, καταδίκασε την αναστολή της προβολής του “Jimmy Kimmel Live”, λέγοντας ότι “η απόφαση αυτή είναι το είδος της καταστολής και των αντιποίνων που θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες όλων”.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε την κίνηση του ABC ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου, γράφοντας στο Χ: “Αγοράζοντας και ελέγχοντας πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης. Απολύοντας σχολιαστές. Ακύρωση εκπομπών. Αυτά δεν είναι συμπτώσεις. Είναι συντονισμένα. Και είναι επικίνδυνο. Το @GOP δεν πιστεύει στην ελευθερία του λόγου. Σας λογοκρίνουν σε πραγματικό χρόνο”.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ κάλεσε τους ανθρώπους “σε όλο το πολιτικό φάσμα… να σταματήσουν αυτό που συμβαίνει στον Τζίμι Κίμελ”, ενώ ο γερουσιαστής των ΗΠΑ από το Νιου Τζέρσεϊ Κόρι Μπούκερ δημοσίευσε: Το Κογκρέσο δεν θα θεσπίσει κανένα νόμο που να σέβεται την εγκαθίδρυση της θρησκείας ή να απαγορεύει την ελεύθερη άσκησή της, ή να περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή του Τύπου, ή το δικαίωμα του λαού να συνέρχεται ειρηνικά και να υποβάλλει αίτηση στην κυβέρνηση για την αποκατάσταση των παραπόνων”.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Adam Schiff πρόσθεσε: “Κίμελ. Κόλμπερτ. Αγωγές κατά των New York Times, Wall Street Journal και 60 Minutes. Εκβιαστικοί διακανονισμοί από το CBS, το ABC και άλλους. Μπλοκάρισμα της πρόσβασης του AP στον Λευκό Οίκο. Αυτή η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τις πιο κατάφωρες επιθέσεις κατά του ελεύθερου Τύπου στην αμερικανική ιστορία. Τι θα απομείνει από την Πρώτη Τροποποίηση όταν τελειώσει;”

Ο διάσημος ηθοποιός Μπεν Στίλερ έγραψε στο Twitter: “Αυτό δεν είναι σωστό”, ενώ η Γουάντα Σάικς κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει να τερματίσει την ελευθερία του λόγου. Ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram δείχνοντας υποστήριξη στον late-night host και επικρίνοντας την κυβέρνηση Τραμπ: “Για να δούμε. Δεν τερμάτισε τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε έλυσε το πρόβλημα της Γάζας μέσα στην πρώτη του εβδομάδα. Αλλά έβαλε τέλος στην ελευθερία του λόγου μέσα στον πρώτο του χρόνο. Έι, για όσους από εσάς προσεύχονται, τώρα είναι η ώρα να το κάνετε. Σ’ αγαπώ, Τζίμι”.

Ο δημοσιογράφος και πρώην παρουσιαστής του CNN Don Lemon χαρακτήρισε την απόφαση “τρομακτική μ@@@κία” και πρόσθεσε: “Αυτό είναι το ίδιο κόμμα που παραπονιέται ότι όλα είναι πολύ woke, ότι οι κωμικοί δεν μπορούν πια να πουν τίποτα, ότι σκοτώνουν την κωμωδία. Αλλά οι άνθρωποι που παραπονιούνται ότι σκοτώνουν την κωμωδία είναι αυτοί που σκοτώνουν την κωμωδία. Τι σας λέει αυτό; Ότι δεν πιστεύουν σε αυτά που λένε. Δεν έχουν πυρήνα”.

Ο κωμικός Mike Birbiglia, μοιράστηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα αντιδρώντας στην απομάκρυνση του Κίμελ: “Έχω ξοδέψει πολύ χρόνο δημόσια και ιδιωτικά υπερασπιζόμενος κωμικούς με τους οποίους δεν συμφωνώ. Αν είσαι κομιτατζής και δεν καλέσεις την παραφροσύνη της απόσυρσης του Kimmel από τον αέρα – μην μπαίνεις στον κόπο να ξαναμιλήσεις για ελευθερία λόγου”.