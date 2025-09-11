Τσάρλι Κερκ: Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον «εκτελεστή» της δολοφονίας – Οι φωτογραφίες του και οι φόβοι για «εκδίκηση»

Το ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ σε εκδήλωση πανεπιστημίου στην Γιούτα συνεχίζουν οι Αρχές στις ΗΠΑ.

Ήδη από την Πέμπτη 11/9 έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το FBI οι φωτογραφίες του υπόπτου με τις Αρχές να καλούν όποιον γνωρίζει κάτι να το πει προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στη σύλληψη του.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

Μάλιστα, σύμφωνα με το CNN η Υπηρεσία Στρατιωτικών Επιθεωρητών των ΗΠΑ — η υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγάδων — έχει πλέον λάβει μέρος στην αναζήτηση του ατόμου που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ. Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν τονίσει ότι καθώς κάθε ώρα περνάει και ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί, η έρευνα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Ο συνταξιούχος ειδικός πράκτορας του FBI, Τζέιμς Α. Γκαλιάνο, δήλωσε στο CNN ότι εάν η έρευνα επεκταθεί, τότε είναι που το FBI «θα φέρει οπωσδήποτε τους στρατάρχες». «Σε έναν τόπο εγκλήματος όπως αυτός, πρέπει να διατηρείς την περίμετρό σου καλή και σφιχτή. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε», είπε ο Γκαλιάνο, επισημαίνοντας τους τοπικούς αυτοκινητόδρομους και τα αεροδρόμια όπου μπορεί να έχει διαφύγει ο ύποπτος.

Ο Επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ότι οι αξιωματούχοι κατάφεραν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις του ύποπτου για τη σύλληψη δράστη. Πιστεύουν ότι πήδηξε από ένα κτίριο όπου πραγματοποίησε τους πυροβολισμούς και στη συνέχεια «έφυγε από την πανεπιστημιούπολη και μπήκε σε μια γειτονιά», είπε ο Μέισον.

Τσάρλι Κερκ: Συνθήματα υπέρ των τρανς και της αντιφασιστικής ιδεολογίας στις σφαίρες του όπλου της δολοφονίας

Νωρίτερα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου ως δολοφόνου.

Μάλιστα, με δημοσίευμα της Wall Street Journal στις σφαίρες που βρέθηκαν στο όπλο υπήρχαν συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας. Πλέον οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

«Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε χθες. Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ της Γιούτα.

«Αυτό το τουφέκι ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», είπε, τονίζοντας ότι το όπλο θα αναλυθεί, καθώς και αποτυπώματα.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς. «Αναπτύσσουμε όλα τα μέσα για να τον βρούμε και θα τον βρούμε», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος του FBI.

CNNi: Η δολοφονία του Κερκ είναι μια εθνική τραγωδία σε μια πολωμένη Αμερική

Σύμφωνα, με ανάλυση του CNNi «η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι μια τραγωδία για όλους τους Αμερικανούς, ακόμη και για εκείνους που περιφρονούσαν το χαρισματικό σάλπισμα των νέων συντηρητικών της MAGA.

Αυτό συμβαίνει επειδή η μοναδική σφαίρα που δολοφόνησε τον 31χρονο πατέρα δύο παιδιών σε μια πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα την Τετάρτη ήταν επίσης μια ανατριχιαστική επίθεση στην ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία – το μόνο προπύργιο ενάντια σε μια επιταχυνόμενη κάθοδο σε αυτοδιαιωνιζόμενη πολιτική βία.

Και ο κίνδυνος είναι ότι η τελευταία δολοφονία μιας πολιτικής προσωπικότητας στην Αμερική θα προκαλέσει άγνωστες συνέπειες σε ένα έθνος που είναι θυμωμένο και ήδη αντιμετωπίζει μια κατακερματισμένη πολιτική εποχή.

Η τελευταία πράξη του Κερκ ήταν μια δημόσια συνάντηση όπως πολλές που είχε πραγματοποιήσει σε κολέγια σε όλη τη χώρα, εμπνέοντας νέους συντηρητικούς που μερικές φορές ένιωθαν περιθωριοποιημένοι σε συχνά φιλελεύθερες πανεπιστημιουπόλεις και συζητώντας με νέους προοδευτικούς που εμφανίστηκαν για να τον αμφισβητήσουν.

Ο ιδρυτής του Turning Point USA, ο οποίος έπαιξε ζωτικό ρόλο στην επιστροφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της οποίας η ρητορική είχε την ικανότητα να προσβάλει πολλούς από τους συμπολίτες του, ειδικά την αριστερά.

Αλλά πέθανε προσπαθώντας να πείσει άλλους Αμερικανούς να συμμετάσχουν στον πολιτικό του σκοπό, χρησιμοποιώντας την ίδια την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος που προστατεύει την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του λόγου ακόμη και — και ιδιαίτερα — αν είναι προσβλητική για τους άλλους.

«Όταν κάποιος αφαιρεί τη ζωή ενός ατόμου λόγω των ιδεών ή των ιδανικών του, τότε απειλείται αυτό ακριβώς το συνταγματικό θεμέλιο», δήλωσε ο Σπένσερ Κοξ, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα, μετά τον θάνατο του Κερκ.

Ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους, σε μια σπάνια δήλωση, περιέγραψε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το έθνος μετά την επίθεση του Κερκ από άγνωστο δράστη, ο οποίος εξακολουθούσε να διαφεύγει την Τετάρτη το βράδυ.

«Σήμερα, ένας νεαρός άνδρας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ εξέφραζε τις πολιτικές του απόψεις», έγραψε ο Μπους. «Συνέβη σε μια πανεπιστημιούπολη, όπου η ανοιχτή ανταλλαγή αντίθετων ιδεών θα έπρεπε να είναι ιερή και απαραβίαστη. Η βία και η κακεντρέχεια πρέπει να εξαλειφθούν από τη δημόσια πλατεία».

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το κίνητρο της δολοφονίας και το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δολοφόνου βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη το βράδυ της Τετάρτης.

Η δολοφονία του Κερκ σηματοδοτεί την τελευταία φρίκη σε μια εποχή όπου οι πολιτικές διαφωνίες έχουν εδραιωθεί σε πικρή εχθρότητα που διχάζει τη χώρα.

Μόλις πριν από ένα χρόνο, ο Τραμπ γλίτωσε τη δολοφονία κατά πολύ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας στην Πενσυλβάνια. Αυτή την εβδομάδα συνεδριάζει η επιτροπή ενόρκων στη δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι απόπειρα δολοφονίας του σε μεταγενέστερο περιστατικό στη Φλόριντα.

Τον Ιούνιο, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μινεσότα, Δημοκρατική, Μελίσα Χόρτμαν, και ο σύζυγός της δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους σε αυτό που το FBI χαρακτήρισε «φρικτή πράξη στοχευμένης βίας» που διαπράχθηκε επειδή τα θύματα ήταν αιρετοί αξιωματούχοι. Ο πολιτειακός γερουσιαστής της Μινεσότα, Τζον Χόφμαν, και η σύζυγός του δέχτηκαν επίσης πυροβολισμούς, αλλά επέζησαν. Ένας άλλος Δημοκρατικός, ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, διέφυγε, μαζί με την οικογένειά του, από μια φερόμενη εμπρηστική επίθεση στην έπαυλη του κυβερνήτη τον Απρίλιο.

Η αμερικανική πολιτική σκηνή είναι διαβόητα επιρρεπής σε δολοφονίες, πυροβολισμούς και βία. Υπάρχει όμως μια τρομερή αίσθηση ότι τα πράγματα χειροτερεύουν.

«Έχει εξαπολυθεί πολιτική βία. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτήν την απόπειρα ή εκείνη την απόπειρα ή εκείνη τη δολοφονία. Συμβαίνει τόσο στην αριστερά όσο και στη δεξιά και οι λογικοί άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό, ξέρουν τι δείχνουν τα δεδομένα», δήλωσε η Juliette Kayyem, ανώτερη αναλύτρια εθνικής ασφάλειας του CNN, στην εκπομπή «Erin Burnett OutFront» την Τετάρτη. «Το κοινό που χρειαζόμαστε ως έθνος είναι να κατανοήσουμε ότι μια ελεύθερη κοινωνία υπάρχει μόνο όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι μπορούν να εισέλθουν στην πολιτική αρένα όπως έκανε ο Charlie Kirk, και να λένε πράγματα που αρέσουν στους ανθρώπους, που δεν τους αρέσουν και να μην σκοτώνονται γι’ αυτό. Αυτή είναι μια επίθεση τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον Charlie Kirk».

Ένας φόβος τώρα είναι ότι η δολοφονία του Κερκ θα σπείρει περισσότερη βία, αντίποινα και έναν επιδεινούμενο κύκλο πολιτικής αιματοχυσίας.

Οι εθνικοί ηγέτες, από τον Τραμπ και κάτω, πρέπει τώρα να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τη θλίψη και τον θυμό από το να πυροδοτήσουν μια τέτοια αντίδραση.

«Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», δήλωσε ο πρόεδρος σε ανακοίνωσή του από το Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Τετάρτης, αποκαλώντας τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας».

Σφοδρή οργή ξεσπάσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Τις ώρες που ακολούθησαν την επιβεβαίωση του θανάτου του Κερκ, πολιτικοί και των δύο κομμάτων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, προειδοποιώντας για περαιτέρω βία και ζητώντας ηρεμία. Αυτό συμβαίνει πάντα μετά από τέτοιες τραγωδίες. Αλλά μέσα σε λίγα λεπτά, η πολιτική ρητορική που μπορεί να κάνει τους ευάλωτους ανθρώπους να σκέφτονται κακές πράξεις άναψε ξανά» τονίζει στη συνέχεια το CNNi για να καταλήξει: «Στο Καπιτώλιο το βράδυ της Τετάρτης, οι εντάσεις κορυφώθηκαν όταν η Ρεπουμπλικανίδα βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα φώναξε στους Δημοκρατικούς στην αίθουσα της Βουλής ότι «αυτοί το προκάλεσαν αυτό».

Η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ δήλωσε στον Μάνου Ράτζου του CNN ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να υποστηρίξουν τα μέτρα ασφαλείας για τα όπλα για να σταματήσει αυτή η βία. «Αρκετά πια με αυτό. Αυτό είναι φρικτό. Αυτό είναι απαίσιο και η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ διακινδυνεύει να προκαλέσει πολιτικό χάος και βία που δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε στην Αμερική. Δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε».

Ο Κοξ βρήκε την ευγλωττία που ταιριάζει σε μια στιγμή τραύματος, καλώντας όλους «να σταματήσουν να μισούν τους συμπολίτες μας Αμερικανούς». Συνέχισε: «Τίποτα από όσα λέω δεν μπορεί να μας ενώσει ως χώρα. Τίποτα από όσα μπορώ να πω αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διορθώσει ό,τι είναι χαλασμένο… χρειαζόμαστε απεγνωσμένα ηγέτες στη χώρα μας, αλλά περισσότερο από τους ηγέτες, χρειαζόμαστε απλώς κάθε άτομο σε αυτή τη χώρα να σκεφτεί πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να είμαστε και να αναρωτηθεί, είναι αυτό που μας έχουν προκαλέσει 250 χρόνια;»

Η προσευχή του Κοξ είναι απίθανο να εισακουστεί, κρίνοντας από τις άθλιες εκρήξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τους πυροβολισμούς. Κάποιοι στην αριστερά δημοσίευσαν πανηγυρικές απαντήσεις σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θρηνούσαν τον Κερκ ή έκαναν χλευαστικές αναφορές στις «σκέψεις και τις προσευχές» που συνήθως προσφέρουν οι Ρεπουμπλικάνοι μετά τους μαζικούς πυροβολισμούς. Και ορισμένοι συντηρητικοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησαν ανοιχτά τους Δημοκρατικούς που εξέφρασαν συλλυπητήρια ότι ευθύνονται για τον θάνατο του Κερκ και ζήτησαν εκδίκηση.

Οι Αμερικανοί ήταν πάντα διχασμένοι και η πολιτική βία μαινόταν σε όλη τη διάρκεια μιας δημοκρατίας που έχασε μισό εκατομμύριο ψυχές σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Αλλά ο θάνατος του Κερκ έδειξε πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον ένας τόπος συγκέντρωσης για όσους εκφράζουν περιθωριακές πολιτικές απόψεις ατιμώρητα. Η δημόσια πλατεία που ανέφερε ο Μπους είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη και μολύνεται πιο εύκολα από τον εξτρεμισμό.

Λέγεται συχνά σε στιγμές σαν κι αυτή ότι η πολιτική βία και οι δολοφονίες είναι ένα κατεξοχήν αμερικανικό πρόβλημα. Άλλωστε, τέσσερις πρόεδροι έχουν δολοφονηθεί. Αρκετοί ακόμη επέζησαν από πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ρόναλντ Ρίγκαν και Τζέραλντ Φορντ. Ο Αιδεσιμότατος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι δολοφονήθηκαν και οι δύο το τρομερό έτος 1968.

Πιο πρόσφατα, η τότε Δημοκρατική βουλευτής Γκαμπριέλ Γκίφορντς και ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Στιβ Σκαλίς υπέστησαν σοβαρά τραύματα σε πυροβολισμούς. Ο σύζυγος της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, Πολ, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι σε επίθεση στο σπίτι του.

Σε μια νέα μορφή φερόμενης πολιτικής βίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον, πυροβολήθηκε στο Μίνταουν του Μανχάταν. Ο Λουίτζι Μανγκιόνε, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του, χαιρετίστηκε ως ήρωας από ορισμένους αριστερούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος δήλωσε αθώος.

Αλλά και άλλα δυτικά έθνη έχουν δει αιματοχυσία. Το 2022, δολοφονήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε. Το 2002, δολοφονήθηκε ο αντιμεταναστευτικός Ολλανδός πολιτικός Πιμ Φόρτουιν. Το 1986, δολοφονήθηκε ο Σουηδός πρωθυπουργός Όλαφ Πάλμε. Δύο Βρετανοί βουλευτές, η Τζο Κοξ και ο Ντέιβιντ Άμεσς, σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος την τελευταία δεκαετία. Και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν δολοφονήθηκε το 1995 σε μια συγκέντρωση για τον εορτασμό της ηγεσίας του στις ειρηνευτικές συμφωνίες του Όσλο.

Αλλά αν η πολιτική δολοφονία δεν είναι αποκλειστικά αμερικανικό χαρακτηριστικό, αυτή η χώρα φαίνεται ιδιαίτερα ευάλωτη σε βίαιες πολιτικές διαφορές, εν μέρει λόγω των έντονων διαφορών σχετικά με την ίδια τη φύση του έθνους και την εύκολη διαθεσιμότητα πυροβόλων όπλων.

Το αν η δολοφονία του Κερκ θα κληροδοτήσει ένα νέο μοτίβο βίας μπορεί να εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσουν οι συνάδελφοί του Ρεπουμπλικάνοι του MAGA. Πολλά θα εξαρτηθούν από τον Τραμπ, έναν πρόεδρο που δεν είναι γνωστός για την ψυχραιμία του. Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει χρησιμοποιήσει ακραία ρητορική. Μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο κοινοποίησε ένα meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπονοούσε ότι επρόκειτο να εισβάλει στο Σικάγο, μετά τη χρήση ομοσπονδιακών στρατευμάτων στην καταστολή του εγκλήματος. Και ο πρόεδρος υποκίνησε το πιο διαβόητο ξέσπασμα μαζικής πολιτικής βίας εδώ και δεκαετίες, όταν οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των δημοκρατικών προεδρικών εκλογών που έχασε.

Ο Τραμπ — ο οποίος ήταν κοντά στον Κερκ — θα μπορούσε να ρίξει την ένταση με ρητορική που θα ζητούσε ηρεμία. Μια επιλογή θα μπορούσε να είναι η κοινή εμφάνιση ανώτερων ηγετών των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών σε ένδειξη αλληλεγγύης. Αλλά σε μια εποχή που η κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη για υποκίνηση βίας, αυτό είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς.

Σε μια ανησυχητική στροφή προς τον επικήδειό του προς τον Κερκ , ο Τραμπ την Τετάρτη άφησε να εννοηθεί ότι η απάντησή του θα ήταν η εντατικοποίηση της καταστολής της τάξης και των δικών του αυταρχικών τάσεων. «Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την θηριωδία και σε άλλες μορφές πολιτικής βίας, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που τη χρηματοδοτούν και την υποστηρίζουν, καθώς και όσων διώκουν τους δικαστές μας, τους αξιωματούχους επιβολής του νόμου και όλους όσους φέρουν τάξη στη χώρα μας», είπε. Ο Τραμπ ανέφερε συγκεκριμένα μόνο την πολιτική βία που διαπράχθηκε εναντίον των Ρεπουμπλικανών».