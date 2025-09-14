Τσάρλι Κερκ: Σε ανοιχτό στάδιο στις 21/9 το τελευταίο αντίο – Ο Τραμπ αναμένεται να παραστεί

Τον Τσάρλι Κερκ θα τον αποχαιρετήσουν με μία δημόσια τελετή. Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος ακτιβιστής και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 31χρονου, σύμφωνα με την οργάνωση Turning Point USA.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση, που προωθεί συντηρητικές πολιτικές σε λύκεια, κολέγια και πανεπιστήμια, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο X ότι η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, θα πραγματοποιηθεί στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.

Το δημόσιο κάλεσμα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, έχει τη χροιά που είχε η ζωή του: Μέσα σε πλήθος κόσμου. «Ελάτε να γιορτάσουμε τη σπουδαία ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τσάρλι Κερκ, ενός Αμερικανού θρύλου», αναφέρει η ανάρτηση, με τις λεπτομέρειες της τελετής που θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο των Arizona Cardinals του NFL.

Σε ανοιχτό στάδιο θα κηδευτεί ο συντηρητικός ακτιβιστής, με περισσότερες από 63.000 θέσεις και παρουσία του Αμερικανού Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ και μητέρα των δύο παιδιών του, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο δίπλα στον νεκρό σύζυγό της, εκφράζοντας ξανά τον βαθύ πόνο αλλά και την οργή της για τη δολοφονία του.

Η μεταφορά της σορού από τη Γιούτα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο Air Force Two, σε μια συντονισμένη επιχείρηση που περιελάμβανε τη συμμετοχή του αντιπροέδρου JD Vance.

Η απόφαση να επιλεγεί το γήπεδο χωρητικότητας άνω των 60.000 ατόμων ήρθε μετά από συζητήσεις μεταξύ της οικογένειας και της οργάνωσης, η οποία έδωσε προτεραιότητα στην προσφορά ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση συγγενών, υποστηρικτών, ηγετών και μελών της κοινότητας.

Πολίτες από όλη τη χώρα που πενθούν για την απώλεια, συμμετέχουν σε αγρυπνίες για να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, που έπεσε νεκρός από τη σφαιρα του Τάιλερ Ρόμπινσον, αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο τελευταίο αντίο.

Άγνωστα τα κίνητρα της δολοφονίας

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ απο τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο νεαρός δράστης κρατά το στόμα του κλειστό και οι αρχές αναζητούν απαντήσεις στο παρελθόν του.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στα φυσίγγια που εντοπίστηκαν ήταν χαραγμένα αντιφασιστικά μηνύματα.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια συλλέγουν στοιχεία από το διαμέρισμα του υπόπτου στη Γιούτα και οι αρχές ερευνούν εξονυχιστικά κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στο κίνητρο του δράστη.