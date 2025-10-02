Τρόμος σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης -Aεροπλάνα με 93 επιβάτες συγκρούστηκαν σε ταχυδιάδρομο (εικόνες)

Σύγκρουση δύο επιβατικών αεροπλάνων σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/10) σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης προκαλώντας πανικό στους 93 επιβάτες που επέβαιναν στα αεροσκάφη της Delta Air Lines.

Η σύγκρουση σημειώθηκε σε τροχόδρομο του αεροδρομίου της LaGuardia στη Νέα Υόρκη. Το βίντεο του CBS News από την πτήση 5047, δείχνει ζημιές στο φτερό του, ενώ από τα μεγάφωνα ο πιλότος του αεροπλάνου με ψυχραιμία αναφέρει: “Φαίνεται πως υπάρχει ένα αεροσκάφος που συγκρούστηκε μαζί μας”.

Ευτυχώς, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία, πρόκειται για χαμηλής ταχύτητας σύγκρουσης και δεν τραυματίστηκε κανένας από τους 93 επιβάτες. Η Αρχή Λιμένων Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 10 το βράδυ (τοπική ώρα). Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το φτερό του αεροσκάφους της πτήσης Endeavor 5155 ήρθε σε επαφή με την άτρακτο της πτήσης Endeavor Air 5047. #MUNDO



Η Endeavor αποτελεί θυγατρική της Delta. Μία αεροσυνοδός τραυματίστηκε ελαφρά και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τα αεροσκάφη και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό. Όσοι το χρειάζονταν εξασφάλισαν διαμονή σε ξενοδοχεία, ενώ όλοι επανατοποθετήθηκαν σε νέες πτήσεις για την Πέμπτη.

Στην πτήση 5155 επέβαιναν 32 άτομα (28 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος), ενώ στην πτήση 5047 βρίσκονταν 61 άτομα (57 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος). Η αιτία του περιστατικού παραμένει άγνωστη, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές Two Delta planes collide at New York's LaGuardia airport, leaving one without a wing

Σε δήλωσή της, η Delta ανέφερε: “Οι ομάδες μας στο αεροδρόμιο LaGuardia εργάζονται ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες μας θα εξυπηρετηθούν μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών της Delta Connection που εκτελούσαν πτήσεις της Endeavor Air. Θα συνεργαστούμε με όλες τις αρμόδιες αρχές για να εξετάσουμε τι συνέβη, καθώς η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού μας βρίσκεται πάντα πάνω από όλα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε”.