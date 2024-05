O πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς στην πόλη Χαντλόβα όπου βρισκόταν ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στην Μπρατισλάβα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα σλοβάκικα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε μετά από μια συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας στην πόλη Χαντλόβα που βρίσκεται 150 χιλιόμετρα μακριά από την Μπρατισλάβα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASR.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι σημειώθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και μία πέτυχε τον Φίτσο στην κοιλιά και στον θώρακα και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

BREAKING NEWS: Slovakian Prime Minister Robert Fico has been shot in Handlová, Slovakia, reports the Slovak news agency TASR. The shooting has been confirmed to the news agency by a member of the National Council of the Slovak Republic.



According to Slovak media, Fico was shot… pic.twitter.com/7YXcm3xK6O May 15, 2024

Το TASR ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Λούμπος Μπλάχα είπε ότι ο Φίτσο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε.

⚡️⚡️ Slovak Prime Minister Fico is wounded in an assassination attempt



Slovak media reports that several shots rang out after a meeting of the Slovak Cabinet, when Prime Minister Fico came out to the public. Now the Prime Minister of Slovakia is being taken to hospital.



There… pic.twitter.com/Scm5SfMj2E — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Ο μάρτυρας είπε ότι είδε αξιωματούχους ασφαλείας να σπρώχνουν κάποιον σε ένα αυτοκίνητο και να απομακρύνονται με το αυτοκίνητο.

Το γραφείο της κυβέρνησης δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο για σχόλιο.

Δείτε τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

BREAKING: Eyewitnesses heard three or four shots after a meeting of the Slovak Cabinet of Ministers when Robert Fico appeared in public.



Slovak media report that the prime minister is being taken to the hospital.



The video presumably shows the moment the attacker was detained. https://t.co/k0z72lBNyS pic.twitter.com/1VcQr3pl4P — The General (@GeneralMCNews) May 15, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Στους δρόμους Μητσοτάκης και υπουργοί -Στο «φουλ» οι προεκλογικές μηχανές της ΝΔ

Πανελλαδικές 2024: Στους 68.851 ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια -Οι θέσεις ανά σχολή