Τρία σχέδια για κατάπαυση πυρός στη Γάζα – Οι αποκαλύψεις των New York Times

Σε κλίμα νέων διπλωματικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη διαμόρφωση του δύσκολου σχεδίου της επόμενης ημέρας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα (29/09) η συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τους New York Times, στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων βρίσκονται τρία διαφορετικά σχέδια: ένα αμερικανικό σχέδιο υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, μια πρωτοβουλία με επικεφαλής τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και μια διακήρυξη με τη στήριξη της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε τονίσει την περασμένη Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι θα συνεχίσει την στρατιωτική επιχείρηση στη πόλη της Γάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χαμάς, την Κυριακή (28/09) δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από τους διαμεσολαβητές, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται και πάλι σε αδιέξοδο. Ισραήλ και Χαμάς παραμένουν σε βαθιά διαφωνία για αρκετά βασικά σημεία, ενώ οι μάχες έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ντόναλντ Τραμπ: Το σχέδιο του για την Γάζα

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους καθώς και τις σορούς των θυμάτων εντός 48 ωρών. Τα μέλη της οργάνωσης που θα αποδεχθούν την ειρηνική συνύπαρξη με το Ισραήλ θα τύχουν αμνηστίας, ενώ όσοι θελήσουν να φύγουν θα έχουν εξασφαλισμένη ασφαλή διέλευση.

Το Ισραήλ σε αντάλλαγμα θα δεσμευτεί να μην στοχεύσει εκ νέου το Κατάρ, βασικό μεσολαβητή μαζί με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με το Αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται από το πόσο ο Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου, ο οποίος μέχρι στιγμής αρνείται να σταματήσει την επίθεση.

Η «Διεθνής Μεταβατική Αρχή για τη Γάζα» και ο Τόνι Μπλερ

Μία άλλη πρόταση που υπάρχει αφορά τη δημιουργία μιας «Διεθνούς Μεταβατικής Αρχής για τη Γάζα», με τη στήριξη μιας πολυεθνικής δύναμης που θα αναλάβει την ασφάλεια των συνόρων και θα αποτρέψει την ανασυγκρότηση ενόπλων ομάδων. Ο Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα μπορούσε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτήν τη μεταβατική διοίκηση.

Επίσης αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει «πιστοποιητικά προστατευμένης αναχώρησης», τα οποία θα διασφαλίζουν στους Παλαιστίνιους που εγκαταλείπουν προσωρινά τη Λωρίδα της Γάζας το δικαίωμα επιστροφής. Η Χαμάς δεν αναφέρεται ρητά, αλλά η Παλαιστινιακή Αρχή θα είχε περιορισμένο ρόλο, υπό την προϋπόθεση σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Η «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης»

Η τρίτη επιλογή, «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» που έλαβε τη στήριξη 142 χωρών στη Γενική Συνέλευση, ζητά την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η Χαμάς θα αποκλειστεί από την διακυβέρνηση και θα παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γάζα θα διοικείται από μια μεταβατική επιτροπή τεχνοκρατών, με δέσμευση για τη διεξαγωγή εκλογών εντός ενός έτους από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.