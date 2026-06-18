Ο Τραμπ στις Βερσαλλίες: Έμεινε άφωνος από την πολυτέλεια του παλατιού στο δείπνο με Μακρόν (βίντεο)

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/6) τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Παλάτι των Βερσαλλιών μετά την σύνοδο της G7 στο Εβιάν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο και στην συνέχεια οι δύο ηγέτες περιηγήθηκαν σε εμβληματικούς χώρους του ανακτόρου, όπως η περίφημη Αίθουσα των Κατόπτρων, το βασιλικό παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση, πριν το προγραμματισμένο δείπνο.

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Walking the same halls as the Sun King.



Versailles is magnificent! pic.twitter.com/F4fZzYjwhs— Today in History (@TodayinHistory) June 18, 2026

Με χιουμοριστική διάθεση ο Μακρόν σχολίασε τον πολυτελή διάκοσμο των Βερσαλλιών, λέγοντας με νόημα προς τον Τραμπ: «Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα, χαίρομαι που θα τα δείτε».

Στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει: «Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες».

«Οι Βερσαλλίες δεν είναι απλώς επιχρυσωμένες, είναι το βαρύ πυροβολικό. Επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ».

Ο Τραμπ είναι γνωστός για την προτίμησή του στον χρυσό διάκοσμο διαχρονικά στην ζωή του, στοιχείο που, μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2025, έχει ενσωματώσει εκτενώς και στους χώρους του Λευκού Οίκου. Στη Γαλλία, πάντως, η αντιπολίτευση εκτιμά ότι ο Μακρόν επέλεξε να διοργανώσει το δείπνο στην ιστορική κατοικία του «Βασιλιά Ήλιου» με στόχο να προσεγγίσει τον Τραμπ Fermées depuis quelques heures, les grilles royales du château de Versailles viennent d’être rouvertes, annonçant l’arrivée du président Donald Trump. pic.twitter.com/Tj4FyBQSYe ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 17, 2026 🚨 NOW: President Trump poses for a photo with French President Emmanuel Macron and Brigitte Macron at Versailles before a dinner event



🇺🇸🇫🇷 pic.twitter.com/AzD4ki5FA9— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 17, 2026 📸 Accueilli par Emmanuel Macron et son épouse, Donald Trump est arrivé au château de Versailles pour la visite d’une exposition consacrée aux 250 ans d’indépendance des USA et un dîner. pic.twitter.com/uF3BMIKJ2I ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 17, 2026

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μια επίδειξη πολυτέλειας ή ένα γκαλά, αλλά για ένα επίσημο δείπνο που διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.