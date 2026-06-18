Ο Τραμπ στις Βερσαλλίες: Έμεινε άφωνος από την πολυτέλεια του παλατιού στο δείπνο με Μακρόν (βίντεο)
Περιηγήθηκε σε εμβληματικούς χώρους του ιστορικού μνημείου
Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/6) τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Παλάτι των Βερσαλλιών μετά την σύνοδο της G7 στο Εβιάν.
Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο και στην συνέχεια οι δύο ηγέτες περιηγήθηκαν σε εμβληματικούς χώρους του ανακτόρου, όπως η περίφημη Αίθουσα των Κατόπτρων, το βασιλικό παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση, πριν το προγραμματισμένο δείπνο.
Με χιουμοριστική διάθεση ο Μακρόν σχολίασε τον πολυτελή διάκοσμο των Βερσαλλιών, λέγοντας με νόημα προς τον Τραμπ: «Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα, χαίρομαι που θα τα δείτε».
Στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει: «Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες».
«Οι Βερσαλλίες δεν είναι απλώς επιχρυσωμένες, είναι το βαρύ πυροβολικό. Επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ».
Ο Τραμπ είναι γνωστός για την προτίμησή του στον χρυσό διάκοσμο διαχρονικά στην ζωή του, στοιχείο που, μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2025, έχει ενσωματώσει εκτενώς και στους χώρους του Λευκού Οίκου. Στη Γαλλία, πάντως, η αντιπολίτευση εκτιμά ότι ο Μακρόν επέλεξε να διοργανώσει το δείπνο στην ιστορική κατοικία του «Βασιλιά Ήλιου» με στόχο να προσεγγίσει τον Τραμπ
Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μια επίδειξη πολυτέλειας ή ένα γκαλά, αλλά για ένα επίσημο δείπνο που διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
πηγή στην Google
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