Ο Μακρόν χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: “Ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη”

Ικανοποιημένος εμφανίζεται ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν στο Παλάτι των Βερσαλλιών.

Μάλιστα, ο Μακρόν δημοσίευσε ένα βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το έγγραφο της προσωρινής συμφωνίας.

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«Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ», έγραψε στο X (πρώην Twitter) ο Εμανουέλ Μακρόν τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/6. Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Στην ανάρτησή του, ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική εξέλιξη για τη σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και για τη διεθνή οικονομία.

Επίσης, τόνισε ότι η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για μία διαρκή ειρήνη» και επιτρέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους συμπολίτες μας, το οποίο θα επιτρέψει σύντομα τη μείωση των τιμών της ενέργειας», σημείωσε ακόμα ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος στο Παλάτι τρων Βερσαλλιών, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7.

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Το κείμενο υπογράφτηκε από τον ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον αμερικανό ομόλογό του, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε φωτογραφίες που εικονίζουν τον πρόεδρο Πεζεσκιάν καθώς υπέγραφε.