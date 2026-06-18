Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη 18/6, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 89 σεντς, ή 1,12%, στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό West Texas Intermediate μειώθηκε κατά 98 σεντς, ή 1,28%, στα 75,81 δολάρια το βαρέλι.

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Η εξέλιξη αυτή αναπτέρωσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ύστερα από περισσότερους από τρεις μήνες συγκρούσεων που προκάλεσαν αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου και αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», που συμπεριλαμβάνει το μέτωπο του Λιβάνου, υπογράφτηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γαλλία για τη σύνοδο της G7.

«Μόλις το υπέγραψα», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο, εξερχόμενος από παλάτι στις Βερσαλλίες όπου του παρατέθηκε επίσημο δείπνο. «Το υπέγραψα στις Βερσαλλίες, μόλις το υπέγραψα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε κατόπιν μέσω X βίντεο στο οποίο τον βλέπει κανείς καθώς βάζει την υπογραφή του με μαρκαδόρο στο έγγραφο, έχοντας καθισμένο στο πλάι του τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, που τον συγχαίρει, προτού το δώσει στον υπουργό Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, όρθιο πίσω του.

Το κείμενο υπεγράφη και από τον ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε φωτογραφίες που εικονίζουν τον πρόεδρο Πεζεσκιάν καθώς υπέγραφε.