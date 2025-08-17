Τραμπ: Βάζει “φωτιά” με αινιγματική ανάρτηση – “Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι”

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας μετά την συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη Παρασκευή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χτύπησε με νέα ανάρτηση κάνοντας λόγο για “Μεγάλη πρόοδος” με την Ρωσία ζητώντας παράλληλα από τον κόσμο να μείνει συντονισμένος.

Η ανάρτηση Τραμπ έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της ευρωπαϊκής τηλεδιάσκεψης των Προθύμων που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 4:30 στις Βρυξέλλες και ενώ νωρίτερα είχε επισημοποιηθεί η en bloc ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στον Λευκό Οίκο για τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι, τη Δευτέρα.

Παράλληλα σε άλλες αναρτήσεις του, ο Τραμπ επέκρινε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για «ψεύτικα νέα» όσον αφορά την κάλυψη της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα για την οποία έγραψε ότι ήταν «εξαιρετική».

«Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα fake NEW και οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ τους, οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία» έγραψε.

«Είναι απίστευτο το πώς τα fake news διαστρεβλώνουν βίαια την ΑΛΗΘΕΙΑ όταν πρόκειται για μένα. Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ που να μπορώ να πω ή να κάνω που θα τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφέρουν με ειλικρίνεια για μένα. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα σχετικά με τον ηλίθιο πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει!!!» τόνισε σε άλλη ανάρτησή του

Γουίτκοφ: “Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στο CNN ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι αυτές οι εγγυήσεις «αλλάζουν τα δεδομένα». Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.